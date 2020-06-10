ميلويفيتش يوجه طلبًا عاجلًا لإدارة أهلي جدة

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 04:31 م
بوابة الفجر
يسعي نادي أهلي جدة السعودي، بقيادة مدربه الصربي فلادان ميلويفيتش، إلى تدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وطالب ميلويفيتش إدارة الأهلي بضرورة التعاقد مع لاعب أجنبي يجيد اللعب في مركز قلب الدفاع خلال ميركاتو الصيف القادم.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية بموقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء إلى أن ميلويفيتش عرض ثلاثة مدافعين، يلعبون في أوروبا، على إدارة النادي التي أرسلت له بدورها ملفي لاعبين عربيين لتلقي بالكرة في ملعب المدرب لاتخاذ القرار النهائي بشأن اللاعب الذي ستبدأ في مفاوضته.

وأكدت الصحيفة نقلا عن مصادر خاصة أن مسؤولي النادي، يفضلون استقطاب مدافع عربي الجنسية حتى يتأقلم بسرعة مع الفريق، مشيرة إلى رغبة المدرب في التعاقد مع ظهير أيمن محلي في الوقت نفسه.

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