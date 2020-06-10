العناني لفريق متحف الحضارة: موكب نقل المومياوات الملكية سيكون مهيبا

اجتمع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مع أثري ومرممي المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط، وأعضاء اللجنة العليا لسيناريو العرض المتحفي.





جاء الاجتماع على هامش الجولة التفقدية للوزير للأعمال الجارية في المتحف اليوم، تمهيدًا لافتتاحه الذي يأتي خلال الفترة القادمة، حيث تفقد مستجدات الأعمال في قاعة العرض المركزية بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وذلك للوقوف على آخر تطور سيناريو العرض المتحفي بها تمهيدا للافتتاح الوشيك، ورافقه خلال الجولة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور أحمد الشربيني المشرف العام على المتحف، والدكتور محمود مبروك مستشار الوزير للعرض المتحفي، وأعضاء اللجنة العليا للعرض المتحفي برئاسة الدكتور علي عمر.





وناقش وزير السياحة والآثار مع أثريي ومرممي المتحف الاستعدادت الجارية لعملية نقل الممومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير في موكب ملكي ضخمًا مهيبًا وطريقة عرضها داخل القاعة المخصصة لها بالمتحف، موصيًا باستمرار العمل بنفس السرعة والكفاءة للانتهاء من جميع الأعمال في الوقت المحدد لها.





يذكر أن المتحف القومي للحضار في الفسطاط بصدد استقبال المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير حيث مقر عرضها المؤقت، إلى مكان عرضها الدائم في المتحف القومي للحضارة وهم 22 مومياء لملوك مصر القدماء، و17 تابوتًا ملكيًا والتي سيتم نقلها في موكب ملكي مهيب.





جدير بالذكر أن متحف الحضارة يعد من أهم المشروعات التي تمت بالتعاون مع منظمة اليونسكو ليصبح من أكبر متاحف الحضارة في مصر والشرق الأوسط ذو رؤية جديدة للتراث المصري العريق.





يضم المتحف جميع مظاهر الثراء والتنوع للحضارة المصرية منذ عصر ما قبل التاريخ إلى وقتنا الحاضر، ويرجع ذلك إلى المجموعات الأثرية والتراثية المتنوعة التي يتضمنها المتحف، فضلا عن إبراز جوانب التراث المصري المادي والمعنوي من خلال سرد الحياة المجتمعية والمعيشية والفنون والحرف التقليدية في الحضارة المصرية.