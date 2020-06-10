العناني لفريق متحف الحضارة: موكب نقل المومياوات الملكية سيكون مهيبا

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 04:23 م
الجولة
الجولة
حسام زيدان
اجتمع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مع أثري ومرممي المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط، وأعضاء اللجنة العليا لسيناريو العرض المتحفي. 

جاء الاجتماع على هامش الجولة التفقدية للوزير للأعمال الجارية في المتحف اليوم، تمهيدًا لافتتاحه الذي يأتي خلال الفترة القادمة، حيث تفقد مستجدات الأعمال في قاعة العرض المركزية بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وذلك للوقوف على آخر تطور سيناريو العرض المتحفي بها تمهيدا للافتتاح الوشيك، ورافقه خلال الجولة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور أحمد الشربيني المشرف العام على المتحف، والدكتور محمود مبروك مستشار الوزير للعرض المتحفي، وأعضاء اللجنة العليا للعرض المتحفي برئاسة الدكتور علي عمر.

وناقش وزير السياحة والآثار مع أثريي ومرممي المتحف الاستعدادت الجارية لعملية نقل الممومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير في موكب ملكي ضخمًا مهيبًا وطريقة عرضها داخل القاعة المخصصة لها بالمتحف، موصيًا باستمرار العمل بنفس السرعة والكفاءة للانتهاء من جميع الأعمال في الوقت المحدد لها. 

يذكر أن المتحف القومي للحضار في الفسطاط بصدد استقبال المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير حيث مقر عرضها المؤقت، إلى مكان عرضها الدائم في المتحف القومي للحضارة وهم 22 مومياء لملوك مصر القدماء، و17 تابوتًا ملكيًا والتي سيتم نقلها في موكب ملكي مهيب. 

جدير بالذكر أن متحف الحضارة يعد من أهم المشروعات التي تمت بالتعاون مع منظمة اليونسكو ليصبح من أكبر متاحف الحضارة في مصر والشرق الأوسط ذو رؤية جديدة للتراث المصري العريق.

يضم المتحف جميع مظاهر الثراء والتنوع للحضارة المصرية منذ عصر ما قبل التاريخ إلى وقتنا الحاضر، ويرجع ذلك إلى المجموعات الأثرية والتراثية المتنوعة التي يتضمنها المتحف، فضلا عن إبراز جوانب التراث المصري المادي والمعنوي من خلال سرد الحياة المجتمعية والمعيشية والفنون والحرف التقليدية في الحضارة المصرية.

وقد قامت ايرينا بوكوفا مدير عام منظمة اليونسكو سابقا ووزير السياحة والاثار بافتتاح قاعة للعرض المؤقت به عام ٢٠١٧م. 

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 411 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9786 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11071 حالة، من ضمنهم الـ 9786 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1385 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 36829 حالة من ضمنهم 9786 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1306 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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