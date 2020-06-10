أخبار البورصة المصرية .. "شارم دريمز" يتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً اليوم

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 04:08 م
الاسهم المصرية الأكثر إرتفاعاً
الاسهم المصرية الأكثر إرتفاعاً
نيفين سمير
 
أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات ، مضغوطة بمبيعات مكثفة علي الأسهم القيادية وخسرت نحو 4.3 مليار جنيه ليغلق رأسمالها السوقي عند مستوى 578.788 مليار جنيه.

وطبقاً لما جاء بالموقع الرسمي للبورصة المصرية فقد تصدر سهم شارم دريمز للاستثمار السياحى الأسهم الأكثرارتفاعاً بنسبة 9.4% وبسعر 3.8 جنيه ، تلاه سهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بنسبة 9.1% وبسعر 15.3 ، ثم سهم العربية للمحابس بنسبة 9.1% وبسعر 0.956 جنيه .
وإحتل الترتيب الرابع سهم العربية المتحدة للشحن والتفريغ  بنسبة 8.1% وبسعر 0.720 جنيه ، ثم سهم العامة لمنتجات الخزف والصيني بنسبة 7.3% وبسعر 2.3 جنيهات.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 10933 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 1636 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 12553 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 4181 نقطة.
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 1283 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 2047 نقط

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

50

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة ابنة فريد شوقي بفيروس "كورونا"

منذ يوم

الأسبوع الأخير من رمضان.. أستاذ مناعة يكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

"طبيب" يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

حقيقة إصابة 46 حالة بفيروس كورونا بالرعاية الصحية في بورسعيد

منذ ساعتين

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

منذ حوالي 13 ساعة

الصين تتخذ قرارات جديدة صارمة في ظل أزمة فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة.. بيراميدز يدرس خطف ثلاث صفقات من داخل الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن بن شرقي وساسي

منذ ساعة الا ربع

برشلونة يحصل على "موهبة" سوسيداد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

منذ يومين

سيقدم مجانًا.. روسيا تسلم المستشفيات أول دواء لعلاج كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موعد انتهاء كورونا في مصر وإنتاج لقاح لمواجهة الفيروس القاتل

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

بالأرقام .. تعرف علي أسعار أسهم البورصة المصرية الأكثر إرتفاعاً اليوم

سهم "اوراسكوم" بـ 4.4 جنيه .. تعرف علي أسعار الأسهم الأكثر انخفاضاً بالبورصة اليوم

أخبار البورصة المصرية .."دلتا للطباعة والتغليف " تتصدر الأسهم الأكثر إنخفاضاً اليوم

بالأرقام .. تعرف علي الأسهم الأكثر إرتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم

"الخليجية الكندية" تتربع علي عرش الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة اليوم

بـ 1.7 جنيه سعر سهم "دايس ".. تعرف علي الأسهم الأكثر إنخفاضاً بالبورصة اليوم

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:42 م

حقيقة إصابة 46 حالة بفيروس كورونا بالرعاية الصحية في بورسعيد

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

09:25 ص

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

09:33 م

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

01:46 ص

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

03:24 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم