أخبار البورصة المصرية .. "شارم دريمز" يتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً اليوم

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات ، مضغوطة بمبيعات مكثفة علي الأسهم القيادية وخسرت نحو 4.3 مليار جنيه ليغلق رأسمالها السوقي عند مستوى 578.788 مليار جنيه.

وطبقاً لما جاء بالموقع الرسمي للبورصة المصرية فقد تصدر سهم شارم دريمز للاستثمار السياحى الأسهم الأكثرارتفاعاً بنسبة 9.4% وبسعر 3.8 جنيه ، تلاه سهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بنسبة 9.1% وبسعر 15.3 ، ثم سهم العربية للمحابس بنسبة 9.1% وبسعر 0.956 جنيه .

وإحتل الترتيب الرابع سهم العربية المتحدة للشحن والتفريغ بنسبة 8.1% وبسعر 0.720 جنيه ، ثم سهم العامة لمنتجات الخزف والصيني بنسبة 7.3% وبسعر 2.3 جنيهات.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 10933 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 1636 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 12553 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 4181 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 1283 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 2047 نقط