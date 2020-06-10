الإعلان عن موعد عودة القطارات في الجزائر

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 01:44 م
الجزائر
الجزائر
وكالات

قررت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية في الجزائر، اليوم الأربعاء، استئناف رحلاتها بداية من 14 يونيو الجاري، بعد أسابيع من الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

 

وأصدرت الشركة الوطنية، بيانًا قالت فيه إن مواعيد تسيير الرحلات سيكون من الساعة السابعة صباحا إلى الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، وذلك ضمن ضوابط احترازية للوقاية من فيروس كورونا.

 

واتخذت الشركة، إجراءات صحية من أجل سلامة الركاب، في بلد سجل حتى الآن 10 آلاف و382 إصابة، و724 وفاة، بسبب تفشي فيروس كورونا.

 

 وأعلنت الحكومة الجزائرية، في وقت سابق، فتحا تدريجيا في البلاد بعد إغلاق دام ما يقارب الثلاثة أشهر، حيث سمحت الحكومة بعودة بعض الأنشطة التجارية والاقتصادية الأكثر تضررا، لكن ضمن شروط وإجراءات وقائية.

 

وكانت الأسواق الجزائرية، تواجه ندرة في أدوية الأمراض المزمنة، التي زادت حدتها بسبب تفشي كورونا، وشح الاستيراد بعد توقف حركة الملاحة الجوية. وأدى نقص الأدوية إلى عجز الصيدليات والمستشفيات عن تلبية احتياجات المرضى.

 

قد أعلنت السلطات الجزائرية، أنها تواصل اعتماد بروتوكول هيدروكسي كلوروكين في علاج مصابي فيروس كورونا المستجد، رغم الدراسات التي أظهرت أن هذا الدواء المخصص لعلاج الملاريا غير فعال.

 

وقال وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، مطلع يونيو الجاري، إنه بناء على توصية اللجنة العلمية، وبإجماع الأطباء المعالجين الذين أعربوا عن ارتياحهم لهذا العلاج، تقرر مواصلة استخدام هيدروكسي كلوروكين.

 

وأضاف أن استخدام الدواء يخضع للشروط الطبية التي أوصت بها اللجنة العلمية باستعماله في الوسط الاستشفائي فقط والإشراف الطبي المتواصل، حسبما نقل عنه موقع صحيفة "الشروق" الجزائرية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هيدروكسي كلوروكين مصابى كورونا حركة القطارات الجزائر

أخبار تهمك

"طبيب" يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

منذ يومين

الأسبوع الأخير من رمضان.. أستاذ مناعة يكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. إصابة ابنة فريد شوقي بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 21 ساعة

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موعد انتهاء كورونا في مصر وإنتاج لقاح لمواجهة الفيروس القاتل

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تطورات جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

رئيس ريال مدريد يستعد للتضحية بـ"زيدان"

منذ ساعة الا ربع

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

منذ حوالي 11 ساعة

كريستيانو رونالدو يخطف نجم ريال مدريد

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. "صفقة" ريال مدريد تشعل برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

الصين تتخذ قرارات جديدة صارمة في ظل أزمة فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

سواريز يرفض أهم صفقة لبرشلونة

منذ ساعة و نصف

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

نائب مدير "حميات إمبابة" يفجر مفاجأة ستحدث لكورونا نهاية الشهر

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

الأردن يستخدم عقارًا قديمًا لعلاج فيروس كورونا

الجزائر تستشهد بالصين حول استخدام "الكلوروكين" لعلاج كورونا

الولايات المتحدة توفر 200.000 جرعة من علاج محتمل لكورونا

بعد موافقة روسيا.. دول تعتمد الملاريا علاجا لكورونا

روسيا: لا نرى عراقيل أمام استخدام "هيدروكسي كلوروكين" في علاج كورونا

"الصحة العالمية" تعلق استخدام دواء الملاريا لعلاج مرضى كورونا

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:25 ص

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

09:33 م

الأسبوع الأخير من رمضان.. أستاذ مناعة يكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا

11:28 ص

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

03:24 ص

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

01:46 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم