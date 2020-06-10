الإعلان عن موعد عودة القطارات في الجزائر

قررت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية في الجزائر، اليوم الأربعاء، استئناف رحلاتها بداية من 14 يونيو الجاري، بعد أسابيع من الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وأصدرت الشركة الوطنية، بيانًا قالت فيه إن مواعيد تسيير الرحلات سيكون من الساعة السابعة صباحا إلى الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، وذلك ضمن ضوابط احترازية للوقاية من فيروس كورونا.

واتخذت الشركة، إجراءات صحية من أجل سلامة الركاب، في بلد سجل حتى الآن 10 آلاف و382 إصابة، و724 وفاة، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت الحكومة الجزائرية، في وقت سابق، فتحا تدريجيا في البلاد بعد إغلاق دام ما يقارب الثلاثة أشهر، حيث سمحت الحكومة بعودة بعض الأنشطة التجارية والاقتصادية الأكثر تضررا، لكن ضمن شروط وإجراءات وقائية.

وكانت الأسواق الجزائرية، تواجه ندرة في أدوية الأمراض المزمنة، التي زادت حدتها بسبب تفشي كورونا، وشح الاستيراد بعد توقف حركة الملاحة الجوية. وأدى نقص الأدوية إلى عجز الصيدليات والمستشفيات عن تلبية احتياجات المرضى.

قد أعلنت السلطات الجزائرية، أنها تواصل اعتماد بروتوكول هيدروكسي كلوروكين في علاج مصابي فيروس كورونا المستجد، رغم الدراسات التي أظهرت أن هذا الدواء المخصص لعلاج الملاريا غير فعال.

وقال وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، مطلع يونيو الجاري، إنه بناء على توصية اللجنة العلمية، وبإجماع الأطباء المعالجين الذين أعربوا عن ارتياحهم لهذا العلاج، تقرر مواصلة استخدام هيدروكسي كلوروكين.

وأضاف أن استخدام الدواء يخضع للشروط الطبية التي أوصت بها اللجنة العلمية باستعماله في الوسط الاستشفائي فقط والإشراف الطبي المتواصل، حسبما نقل عنه موقع صحيفة "الشروق" الجزائرية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.