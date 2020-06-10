أبشر للتوظيف | تفتح باب القبول والتسجيل للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (50) كلية الملك فهد الامنية 2020/1441 (اعرف طريقة التسجيل ورابط التقديم)

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 01:30 م
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أبشر للتوظيف | تفتح باب القبول والتسجيل للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (50) كلية الملك فهد الامنية 2020/1441 (اعرف طريقة التسجيل ورابط التقديم)

أبشر للتوظيف | فتحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة العربية السعودية، باب القبول والتسجيل للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (50) في كلية الملك فهد الأمنية بعد التخرج بدرجة البكالريوس، والتعيين بعدها والعمل في القطاعات الأمنية العسكرية.

موعد تسجيل كلية الملك فهد الامنية 2020/1441
من المقرر أن يتم فتح رابط التسجيل في دورة تأهيل الظباط الجامعيين لحملة شهادة البكالريوس من العام 1439 وحتى العام 1441، بدايةً من صباح اليوم الاربعاء 10 يونيو الجاري 2020 و 18 شوال 1441 في تمام الساعة 10 صباحاً حتى في نفس التوقيت صباح يوم الثلاثاء المقبل 16 يونيو 2020 و 24 شوال 1441 أي لمدة أسبوع كامل سيبقى التسجيل متاحًا، وذلك وفقًا ما تم نشره عبر موقع وزارة الداخلية السعودية وعبر موقع إعلانات الوظائف العسكرية (أبشر للتوظيف).

طريقة تسجيل دورة تأهيل الظباط بكلية الملك فهد الامنية 2020/1441
ووفقًا للطريقة الموضحة في موقع أبشر للتوظيف للدخول والبدء بعملية تسجيل دورة كلية الملك فهد الامنية فيلزم اتباع الخطوات الاتية، وهي:

- بعد فتح باب التسجيل للمتقدمين للقيام بإدخال طلب الالتحاق الأولي من خلال بوابة التوظيف بوزارة الداخلية.

- لن يتم قبول أي طلب التحاق إلا من خلال منصة أبشر للتوظيف بوزارة الداخلية.

- يجب تعبئة الحقول بشكل دقيق ولن يُنظر في أي طلب لا يستوفي الشروط.

- على المتقدم أن يحرص على اختيار التخصص الدقيق من قوائم التخصصات المعلنة.

- يجب أن يحرص المتقدم على تسجيل كافة البيانات المطلوبة في منصة أبشر للتوظيف بكل دقة.

- يتحمل الطالب مسؤولية صحة تلك البيانات، وللجهة المختصة الحق في استبعاد الطلبات غير المكتملة أو التي تحمل بيانات غير صحيحة.

- من المقرر أن يتم الإعلان عن أسماء المقبولين مبدئيًا عبر إرسال رسالة نصية لجوال المتقدم في وقت لاحق.

- يلزم المتقدمين متابعة منصة أبشر للتوظيف بوزارة الداخلية ووسائل التواصل الرسمية.

رابط تقديم "تسجيل" دورة كلية الملك فهد الامنية عبر أبشر للتوظيف
يمكنكم الدخول على بوابة أبشر التوظيف الرسمية الالكترونية والدخول على رابط الإعلان لتسجيل كلية الملك فهد الامنية (دورة تاهيل الظباط الجامعيين)، ومنها إلى ملء استبيان المعلومات الخاصه بالمتقدم "الطالب" وإتمام عملية التسجيل بدقة وعناية، وهنا ننشر لكم متابعينا الكرام رابط تسجيل كلية الملك فهد الامنية المباشر بوابة أبشر للتوظيف عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

أبشر للتوظيف | تفتح باب القبول والتسجيل للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (50) كلية الملك فهد الامنية 2020/1441 (اعرف طريقة التسجيل ورابط التقديم)

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