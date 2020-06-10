إيداع منة عبدالعزيز فتاة تيك توك بأحد مراكز استضافة "المرأة المعنَفة"

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 01:17 م
منة عبدالعزيز
منة عبدالعزيز
منة عبدالعزيز فتاة تيك توك، انتشرت في الآونة الخيرة ظاهرة حديثة على عادات وتقاليد الشعب المصري وتؤذي شعور الجميع، حيث انتشرت فيديوهات لفتيات عبر مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي بملابس غير لائقة، محرضيت على الفسق والفجور طامحين نحو الشهرة وتحقيق الأموال، دون مراعاة للمتمع وقيمه.

ضبط منة عبدالعزيز 

أمرت النيابة المصرية بضبط وإحضار بعض الفتيات بتهمة التحريض على الفسق والفجور بينهم منة عبدالعزيز التي اعترفت على الهواء أنها تعرضت للاغتصاب، وسبقتها حنين حسام التي أطلقت على نفسها "هرم مصر الرابع"، وسما المصري.

القبض على منة عبدالعزيز وآخرين

وطاردت رجال الشرطة المصرية إعمالًا للقوانين بتعقب منة عبدالعزيز وضبطها كما هو الحال مع مودة الأدهم التي حاولت مراوغة رجال المباحث، لتقع بأيديهم بالنهاية، وكذلك حنين حسام.

منة عبدالعزيز تؤكد اغتصابها

أثارت منة عبدالعزيز جدلًا واسعًا بعدما خرجت في بث مباشر وبدا على وجهها علامات الضرب الواضحة، مؤكدةً اغتصابها من أحد الأشخاص، وعلى الفور تم ضبط الجناة وتوجيه تهمة هتك العرض ولاسيمًا أنها فتاة قاصر وتم حبسها على ذمة التحقيق كمجني عليها، ومتهمة بالتحريض على الفسق والفجور.

استبدال حبس منة عبدالعزيز

من جانبه، قرر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، استبدال الحبس الاحتياطي لفتاة تيك توك منة عبدالعزيز بأحد التدابير المنصوص عليها بالمادة ٢٠١ من قانون الإجراءات الجنائية كبديلٍ عن الحبس الاحتياطي.

إلزام منة عبدالعزيز بدار استضافة

وبموجب المادة 201 يتم إلزام منة عبدالعزيز  بعدم مبارحة أحد مراكز الاستضافة المحددة بمشروع وزارة التضامن الاجتماعي لـ"استضافة وحماية المرأة المُعَنَّفة نفسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًا"، والذي قبلته المتهمة موطنًا ومسكنًا لها لعدم وجود محل إقامة ثابت ومعلوم لديها.

تكليف انيابة العامة بشأن منة عبدالعزيز

وأصدرت النيابة العامة تكليفًا الإخصائية الاجتماعية المشرفة مركزيا على مشروع "استضافة وحماية المرأة المعنفة" بمحافظة القاهرة، وإخصائية نفسيَّة ببرنامج "حماية أطفال وكبار بلا مأوى" بالوزارة، ببحث حالة المتهمة الاجتماعية والنفسية وعرض نتائج البحث والتوصيات على "النيابة العامة".

تأهيل منة عبدالعزيز

وكلفت النيابة العامة بإدخال منة عبدالعزيز فتاة تيك توك  بالبرامج التأهيلية المذكورة خلال إقامتها بالمركز الذي قبلته مسكنًا لها تحت إشراف "وزارة التضامن الاجتماعي" و"المجلس القومي للمرأة" وتأهيلها نفسيا واجتماعيا واقتصاديا لإصلاحها وإعادة الثقة في نفسها وتصحيح مفاهيمها والتوفيق بينها وبين ذويها، وإعادة دمجها بالمجتمع، واستكمال دراستها أو تدريبها على مهارات تتيح لها فرصة عمل سوية، أو مصدر حسن لإعاشتها، بدلًا مما اعتادت عليه.

مصير منة عبدالعزيز

وأشارت النيابة إلى أهمية دور أولياء الأمور تجاه رعاية أبنائهم وصونهم من أصدقاء السوء والمخاطر المستحدثة التي يُدفعون إليها، بعدما فقد البعض منهم لدى آبائهم الرعايةَ والتربيةَ والتفهم، لتلافي ما حدث لفتاة تيك توك منة عبدالعزيز وغيرها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منة عبدالعزيز فتاة تيك توك منة عبدالعزيز حبس منة عبدالعزيز التحريض على الفسق والفجور

أخبار تهمك

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

منذ حوالي 10 ساعة

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

الصين تتخذ قرارات جديدة صارمة في ظل أزمة فيروس كورونا

منذ ساعتين و 52 دقيقة

"طبيب" يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. موعد انتهاء كورونا في مصر وإنتاج لقاح لمواجهة الفيروس القاتل

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إصابة ابنة فريد شوقي بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 21 ساعة

الصفقة الذهبية.. آخر مستجدات مفاوضات الأهلي مع "جوهرة" صن داونز

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

منذ يومين

سواريز يرفض أهم صفقة لبرشلونة

منذ ساعة

عاجل.. "صفقة" ريال مدريد تشعل برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

الأسبوع الأخير من رمضان.. أستاذ مناعة يكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا

منذ ساعتين و 18 دقيقة

كريستيانو رونالدو يخطف نجم ريال مدريد

منذ 43 دقيقة

نائب مدير "حميات إمبابة" يفجر مفاجأة ستحدث لكورونا نهاية الشهر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. اعترافات حنين حسام أمام النيابة

عاجل| بأمر النائب العام.. حبس الطالبة حنين حسام 4 أيام

قرار جديد من النيابة بشأن حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

آخرهن "منة عبدالعزيز".. نجمات التيك توك من الشهرة إلى سجن النسا

ترحيل وشريك ومطالب بإخلاء سبيل.. محطات في قضية مودة الأدهم

معلومات لا تفوتك عن فتاة تيك توك منار سامي التي تتصدر "ترند" جوجل

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:25 ص

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

09:33 م

الأسبوع الأخير من رمضان.. أستاذ مناعة يكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا

11:28 ص

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

03:24 ص

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

01:46 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم