سيقدم مجانًا.. روسيا تسلم المستشفيات أول دواء لعلاج كورونا

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 01:06 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

قال وزارة الصحة في روسيا، اليوم الأربعاء، إنها ستسلم المستشفيات دواء "أفيفافير" لعلاج المرضى المصابين بـ"كوفيد-19"، هذا الأسبوع.

 

وأضافت الصحة الروسية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن المستشفيات الروسية ستستلم هذا الأسبوع، دواء "أفيفافير" لعلاج مرضى كورونا، مشددة، على أن الدواء المذكور، سيقدم مجانا لكل المحتاجين بواسطة وثيقة التأمين الصحي الإلزامي.

 

وذكرت وزارة لاصحة الروسية، أن عقار "أفيفافير" يمثل أول دواء روسي مضاد لفيروس كورونا المستجد صادقت على استخدامه وزارة الصحة الروسية.

 

والجدير بالذكر، أن عقار "أفيفافير" ينتج في إطار مشروع مشترك لصندوق الاستثمارات المباشرة الروسي ومجموعة "خيمرار" لتصنيع الأدوية، بناء على أساس "فافيبيرافير"، الذي بدأ استخدامه في اليابان عام 2014 لعلاج حالات صعبة للإنفلونزا.

 

وكانت السلطات الصحية الروسية أعلنت مؤخرا، أن النتائج الأولية لاختبار دواء "أفيفافير" المحلي على المصابين بفيروس كورونا أظهرت فعاليته بنسبة 90%، نقلًا عن موقع قناة روسيا اليوم.

 

وفي وقت سابق، قالت السلطات الروسية، إنها ستطرح أول دواء معتمد لعلاج فيروس كورونا الأسبوع المقبل.

 

وبحسب السلطات الروسية، أظهرت النتائج الأولية لاختبار دواء "أفيفافير" (Avifavir) على المصابين بفيروس كورونا فعاليته بنسبة 90%.

 

وكان فلاديمير تشولانوف، نائب مدير المركز الروسي لأمراض الرئة والأمراض المعدية ، التابع لوزارة الصحة، قال في تصرحات صحفية، نقلتها وكالة أنباء "تاس " الروسية، إن السلطات الصحية في البلاد بدأت اختبار دواء "أفيفافير" المحلي على 330 شخصا من المصابين بفيروس "كورونا"، وذلك بعد أن تم تسجيله في وزارة الصحة وحصوله على موافقتها.

 

وأضاف فلاديمير تشولانوف، أن الدواء دخل مرحلة التجارب السريرية على 188 مصابا بالفيروس ، وأن المرحلة الأولى من الدراسة تشمل 60 مريضا، مشيرًا إلى أن دواء "أفيفافير" الروسي هو نظير لـ"فافيبيرافير"، الذي يُمنع استخدامه للنساء الحوامل بسبب التأثير المحتمل على الجنين.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصابين بفيروس كورونا فيروس كورونا روسيا اول علاج المستشفيات

أخبار تهمك

سواريز يرفض أهم صفقة لبرشلونة

منذ ساعة

الصين تتخذ قرارات جديدة صارمة في ظل أزمة فيروس كورونا

منذ ساعتين و 51 دقيقة

نائب مدير "حميات إمبابة" يفجر مفاجأة ستحدث لكورونا نهاية الشهر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة ابنة فريد شوقي بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 21 ساعة

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

منذ حوالي 10 ساعة

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

كريستيانو رونالدو يخطف نجم ريال مدريد

منذ 41 دقيقة

"طبيب" يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

الصفقة الذهبية.. آخر مستجدات مفاوضات الأهلي مع "جوهرة" صن داونز

منذ 43 دقيقة

الأسبوع الأخير من رمضان.. أستاذ مناعة يكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. موعد انتهاء كورونا في مصر وإنتاج لقاح لمواجهة الفيروس القاتل

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. "صفقة" ريال مدريد تشعل برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

منذ يومين

موضوعات متعلقة

روسيا تكشف عن النتائج الأولية لدواء ضد فيروس كورونا

أفيفافير.. التفاصيل الكاملة لأول علاج روسي لكورونا بنتائج مبهرة

روسيا تعلن موعد طرح أول دواء معتمد لعلاج كورونا

روسيا تعلن تسجيل 8863 إصابة جديدة بكورونا إضافة إلى 182 وفاة

روسيا تتخصص 70 مليار دولار لمواجهة تداعيات فيروس كورونا

روسيا: تسجيل 8536 إصابة جديدة بفيروس كورونا و178 وفاة

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:25 ص

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

09:33 م

الأسبوع الأخير من رمضان.. أستاذ مناعة يكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا

11:28 ص

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

03:24 ص

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

01:46 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم