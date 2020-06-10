سيقدم مجانًا.. روسيا تسلم المستشفيات أول دواء لعلاج كورونا

قال وزارة الصحة في روسيا، اليوم الأربعاء، إنها ستسلم المستشفيات دواء "أفيفافير" لعلاج المرضى المصابين بـ"كوفيد-19"، هذا الأسبوع.

وأضافت الصحة الروسية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن المستشفيات الروسية ستستلم هذا الأسبوع، دواء "أفيفافير" لعلاج مرضى كورونا، مشددة، على أن الدواء المذكور، سيقدم مجانا لكل المحتاجين بواسطة وثيقة التأمين الصحي الإلزامي.

وذكرت وزارة لاصحة الروسية، أن عقار "أفيفافير" يمثل أول دواء روسي مضاد لفيروس كورونا المستجد صادقت على استخدامه وزارة الصحة الروسية.

والجدير بالذكر، أن عقار "أفيفافير" ينتج في إطار مشروع مشترك لصندوق الاستثمارات المباشرة الروسي ومجموعة "خيمرار" لتصنيع الأدوية، بناء على أساس "فافيبيرافير"، الذي بدأ استخدامه في اليابان عام 2014 لعلاج حالات صعبة للإنفلونزا.

وكانت السلطات الصحية الروسية أعلنت مؤخرا، أن النتائج الأولية لاختبار دواء "أفيفافير" المحلي على المصابين بفيروس كورونا أظهرت فعاليته بنسبة 90%، نقلًا عن موقع قناة روسيا اليوم.

وفي وقت سابق، قالت السلطات الروسية، إنها ستطرح أول دواء معتمد لعلاج فيروس كورونا الأسبوع المقبل.

وبحسب السلطات الروسية، أظهرت النتائج الأولية لاختبار دواء "أفيفافير" (Avifavir) على المصابين بفيروس كورونا فعاليته بنسبة 90%.

وكان فلاديمير تشولانوف، نائب مدير المركز الروسي لأمراض الرئة والأمراض المعدية ، التابع لوزارة الصحة، قال في تصرحات صحفية، نقلتها وكالة أنباء "تاس " الروسية، إن السلطات الصحية في البلاد بدأت اختبار دواء "أفيفافير" المحلي على 330 شخصا من المصابين بفيروس "كورونا"، وذلك بعد أن تم تسجيله في وزارة الصحة وحصوله على موافقتها.

وأضاف فلاديمير تشولانوف، أن الدواء دخل مرحلة التجارب السريرية على 188 مصابا بالفيروس ، وأن المرحلة الأولى من الدراسة تشمل 60 مريضا، مشيرًا إلى أن دواء "أفيفافير" الروسي هو نظير لـ"فافيبيرافير"، الذي يُمنع استخدامه للنساء الحوامل بسبب التأثير المحتمل على الجنين.