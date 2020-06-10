الاتحاد وسموحة يرغبان في ضم نجم الأهلي

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 01:05 م
بوابة الفجر
علي نبوي
كشف مصدر مقرب من عمار حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تلقي اللاعب عرضين خلال الساعات القليلة الماضية للرحيل عن النادي الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 وقال المصدر إن عمار لديه عرضين من ناديي الاتحاد وسموحة السكندريان حيث أبدى كلا الناديين رغبتهما في الحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وأضاف المصدر بأن عرض الاتحاد وسموحة السكندريان ينضمان لعرض نادي بيراميدز والذي أبدى رغبته في وقت سابق بضم لاعب المنتخب الأولميبي.

وكان عمار قد أعير في يناير الماضي إلى صفوف طلائع الجيش حتى نهاية الموسم، بعدما خرج اللاعب من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر.

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