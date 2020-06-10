ارتفاع أسعار الذهب في سوق الصاغة وعيار 21 يسجل يصعد جنيهين

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 11:44 ص
بوابة الفجر
ارتفعت أسعار الذهب المحلي في منتصف التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 10-6-2020، حيث صعد سعر الجرام عيار 21 نحو جنيهين في محلات الصاغة، تزامنا مع ارتفاع سعر الذهب في البورصة الدولية للمعدن الأصفر، وجاءت الأسعار اليوم في مصر على النحو التالي:

سعر الذهب اليوم في مصر 

عيار ١٨ : 660
عيار ٢١ : 770
عيار ٢٤ : 880
الجنيه الذهب : 6160
السعر العالمي : 1720


سعر الذهب خلال التعاملات الصباحية 

سجل عيار 24 سجل 877 جنيهاً
 بلغ عيار 21 نحو 768 جنيهاً
بلغ عيار 18 سعر 658 جنيهاً
سعر الجنيه الذهب سجل 6144 جنيهاً.

أسعار الذهب العالمي


واصل الذهب مكاسبه يوم الأربعاء مع انخفاض أسواق الأسهم العالمية بعد موجة صعود في الآونة الأخيرة إذ يترقب المستثمرون ما سيسفر عنه اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والذي من المنتظر أن يلقي الضوء على حالة الاقتصاد الأمريكي والمزيد من إجراءات التحفيز المحتملة.

وبحلول الساعة 0702 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1716.11 دولار للأوقية (الأونصة) بعد تحقيق أفضل أداء يومي خلال شهر يوم الثلاثاء. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1725 دولارا للأوقية.

وانحسر الزخم القوي في الأسواق المالية العالمية مع تجدد الشكوك بشأن التعافي العالمي من جائحة فيروس كورونا.

كما تلقى الذهب المزيد من الدعم من انخفاض العائدات على سندات الخزانة الأمريكية.

وتبنى المستثمرون موقفا حذرا ويترقبون بيان السياسة النقدية للمركزي الأمريكي المقرر إعلانه في الساعة 1800 بتوقيت جرينتش ويعقبه مؤتمر صحفي لرئيسه جيروم باول.

كما ينشر رؤساء البنوك المركزية للولايات أول توقعات اقتصادية منذ بدء حالة ركود بفعل الجائحة في فبراير شباط.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.6 بالمئة إلى 17.69 دولار للأوقية. وارتفع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1952.69 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 838.74 دولار للأوقية.


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