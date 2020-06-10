ارتفاع أسعار الذهب في سوق الصاغة وعيار 21 يسجل يصعد جنيهين

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب خلال التعاملات الصباحية

سجل عيار 24 سجل 877 جنيهاً

بلغ عيار 21 نحو 768 جنيهاً

بلغ عيار 18 سعر 658 جنيهاً

سعر الجنيه الذهب سجل 6144 جنيهاً.

أسعار الذهب العالمي

واصل الذهب مكاسبه يوم الأربعاء مع انخفاض أسواق الأسهم العالمية بعد موجة صعود في الآونة الأخيرة إذ يترقب المستثمرون ما سيسفر عنه اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والذي من المنتظر أن يلقي الضوء على حالة الاقتصاد الأمريكي والمزيد من إجراءات التحفيز المحتملة.





وبحلول الساعة 0702 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1716.11 دولار للأوقية (الأونصة) بعد تحقيق أفضل أداء يومي خلال شهر يوم الثلاثاء. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1725 دولارا للأوقية.





وانحسر الزخم القوي في الأسواق المالية العالمية مع تجدد الشكوك بشأن التعافي العالمي من جائحة فيروس كورونا.





كما تلقى الذهب المزيد من الدعم من انخفاض العائدات على سندات الخزانة الأمريكية.





وتبنى المستثمرون موقفا حذرا ويترقبون بيان السياسة النقدية للمركزي الأمريكي المقرر إعلانه في الساعة 1800 بتوقيت جرينتش ويعقبه مؤتمر صحفي لرئيسه جيروم باول.





كما ينشر رؤساء البنوك المركزية للولايات أول توقعات اقتصادية منذ بدء حالة ركود بفعل الجائحة في فبراير شباط.





وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.6 بالمئة إلى 17.69 دولار للأوقية. وارتفع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1952.69 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 838.74 دولار للأوقية.







