بالنقل مسافة 237 ميلاً.. ديربي ليفربول وإيفرتون معرض للنقل

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم، وجود مخاوف صحية وأمنية من إقامة مباراة ليفربول ضد مضيفه إيفرتون والمعروفة بـ"ديربي الميرسيسايد" داخل ملعب "جوديسون بارك" الخاص بنادي إيفرتون.





ويحل ليفربول ضيفاً على غريمه في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد توقف لأكثر من 3 أشهر، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.





ووفقاً لصحيفة "ذا أتليتيك" البريطانية، فإن الديربي بين ليفربول وإيفرتون قد يقام في ملعب "سانت ماري" بمدينة ساوثهامبتون، والتي تبعد عن مدينة ليفربول بحوالي 237 ميلاً.





وأضافت الصحيفة، أن ملعب توتنهام بمدينة لندن، وملعب "كينج باور" الخاص بنادي ليستر سيتي، وملعب ويمبلي الجديد جميعها مشرحة لاستضافة المباراة.





وأكدت الصحيفة، أن ملعب "سانت ماري" هو الأقرب، حيث سيتوجه لاعبو الفريقين بالطائرة، وهو أفضل من الناحية الأمنية من التوجه بالقطار لمدينة لندن، أو الذهاب بالحافلة لملعب ليستر سيتي.





وستزداد المخاوف في حال خسارة مانشستر سيتي أمام أرسنال في اللقاء المؤجل، وهو الذي قد يؤدي للتويج ليفربول إذا تغلب على إيفرتون، ومن ثم تواجد تجمعات جماهيرية كبيرة.





ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي، الذي يمتلك مباراة أقل من ليفربول.



