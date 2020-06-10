الأورمان: إعادة إعمار وفرش 120 منزلا بالفيوم للأسر الأكثر احتياجا

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 11:42 ص
بوابة الفجر
ريهام على
بدأت جمعية الأورمان والبنك الأهلي المصري وبرعاية الدكتور أحمد الانصاري، محافظ الفيوم، في إعادة إعمار المنازل المتهالكة، وفرشها بأثاث كامل في 120 منزلا في قريتي الورثة، وسليم على التابعتين لمركز طامية بمحافظة الفيوم، وقريتي الحجر وعنك التابعين لمركز إطسا، بمحافظة الفيوم.
 
وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن التعاون مع الأهلي المصري في إعمار القرى الأشد احتياجا بالفيوم يعكس رؤية مشتركة بين الجانبين تهدف إلى دعم تطوير العمل الأهلي والانتقال به من تقديم المساعدات الآنية إلى العمل وفق استراتيجة تنمية مستدامة تسعى من خلال حسن استثمار المسئولية المجتمعية للمؤسسات الاقتصادية الكبرى لصالح الأسر الفقيرة في القرى الأشد احتياجًا من خلال تغيير واقع هذه الأسر داخل القرى المستهدفة والانتقال بها درجات متتابعة على السلم الاجتماعي لتمكينها من الحياة بشكل أفضل، وليس مجرد تقديم مساعدة آنية وفقط. 

وأكد شعبان، أن مراحل عمل تنمية وتطوير، وإعادة إعمار القرى الأشد احتياجا بالفيوم، يتضمن ترميم جدران المنازل المتهالكة، وعمل أسقف، وتركيب الأبواب، والشبابيك، وعمل المحارة والدهانات، وتركيب السيراميك، والحمامات والمطبخ، وعمل وصلات الكهرباء، ومياه الشرب النقية وفرش المنزل بالأساس اللازم من غرف نوم، وضيافة وأجهزة كهربائية.

وأوضح، أن مشروع إغاثة وتنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجا بقرى مصر، أطلقته جمعية الأورمان قبل سنوات من الآن من خلال إعادة إعمار المنازل المتهالكه في هذه القرى للأسر الأكثر أحتياجا، مؤكدا أن الجمعية تستهدف خلال الفترة القادمة مضاعفة إعداد القرى التي نجحت في تنميتها حتى الآن، والتي يتجاوز عددها 700 قرية موزعة في محافظات الجمهورية المختلفة.

حيث تقوم جمعية الأورمان بمساعدة عدد كبير من الأسر الأكثر احتياجا بجميع قرى ومراكز محافظة الفيوم سواء كان إعمار منازل أو توفير أكشاك أو تجهيز عرائس. 
الأورمان: إعادة إعمار وفرش 120 منزلا بالفيوم للأسر الأكثر احتياجا
الأورمان: إعادة إعمار وفرش 120 منزلا بالفيوم للأسر الأكثر احتياجا
الأورمان: إعادة إعمار وفرش 120 منزلا بالفيوم للأسر الأكثر احتياجا
الأورمان: إعادة إعمار وفرش 120 منزلا بالفيوم للأسر الأكثر احتياجا
الأورمان: إعادة إعمار وفرش 120 منزلا بالفيوم للأسر الأكثر احتياجا
الأورمان: إعادة إعمار وفرش 120 منزلا بالفيوم للأسر الأكثر احتياجا
الأورمان: إعادة إعمار وفرش 120 منزلا بالفيوم للأسر الأكثر احتياجا
الأورمان: إعادة إعمار وفرش 120 منزلا بالفيوم للأسر الأكثر احتياجا
الأورمان: إعادة إعمار وفرش 120 منزلا بالفيوم للأسر الأكثر احتياجا
الأورمان: إعادة إعمار وفرش 120 منزلا بالفيوم للأسر الأكثر احتياجا
الأورمان: إعادة إعمار وفرش 120 منزلا بالفيوم للأسر الأكثر احتياجا
الأورمان: إعادة إعمار وفرش 120 منزلا بالفيوم للأسر الأكثر احتياجا

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