محافظ المنيا يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي

اعتمد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، تنسيق القبول للصف الأول الثانوي العام والخاص على مستوى مدارس المحافظة للعام الدراسي 2020/ 2021، حيث تم تحديد مجموع 247 درجة كحد أدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام، ومجموع 205 درجات كحد أدنى للقبول بالصف الأول الثانوي الخاص.





وقال محمد عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إن عدد الطلاب المتوقع قبوله بمدارس التعليم الثانوي الحكومي والخاص 27513 طالبا وطالبة في 127 مدرسة ثانوي عام.





وكما يبلغ عدد الطلاب المتوقع قبولهم بمدارس التعليم الفني 68590 والتي تتمثل في 14 مدرسة تجاري - 31 صناعي - 6 زراعي.





وكما اعتمد المحافظ، الحد الأدنى للقبول بالتعليم الفني (صناعي– زراعي– تجاري- فندقي ) ومدارس التعليم والتدريب المزدوج، وكذلك قواعد التنسيق الخاصة بهم.



