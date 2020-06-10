ايمان العاصي تعلن تعافيها من فيروس كورونا: "عزلت نفسي 15 يوم وسعيدة إنني تجاوزت هذه الأزمة"

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 11:14 ص
ايمان العاصي
ايمان العاصي
قالت الفنانة ايمان العاصي، في فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، إنها أصيبت بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، قائلة: "النهارده 9 يونيو 2020، اكتشفت إن نتيجة التحليل بتاعي إيجابية يوم الوقفة آخر يوم رمضان، وبعدها عملت تحليل تبع وزارة الصحة طلع سلبي، وده كان يوم 29 مايو، وبعدها عملت 3 تحاليل طلعوا سلبي... في الفترة دي، كلمت كل أهلي وكل الناس اللي خالطتهم عشان يعملوا نتيجة التحليل والحمد لله كلهم طلعوا سلبي، طبعا أهم تحليل بالنسبة لي التحليل اللي تبع وزارة الصحة... أنا فضلت عازلة نفسي لمدة 15 يوم، لأن التحليل اتأخر، بس كنت بعمل تحاليل طول الوقت، وأنا عشت فترة رهيبة من الضغط العصبي".

ووجهت ايمان العاصي نصيحة لكل من تثبت إيجابية نتيجة تحليله، قائلة: "أرجوكم ابعدوا عن الضغط العصبي والخوف والقلق والتوتر لأن كل الحاجة دي بتضعف المناعة".

وتابعت ايمان العاصي: "أنا في الفترة اللي فاتت عشت أيام ما تتحكيش في 100 فيديو، عشان بنتي كانت وحشاني وكنت بكلمها فيديو كول وأعيط أنا وهي، بس ده كان حافز ليا عشان ماترعبش ومتوترش وأعدي الأزمة دي على خير".

وأضافت ايمان العاصي: "أنا عديت الأزمة دي من 10 أيام، وفضلت في عزل بعدها وأنا متعافية، ولسه من يومين بس خارجة من بيتي، لكن سمعت ناس بتقول إيه ده إيمان عندها كورونا ونازلة الشارع".

واستكملت ايمان العاصي: "أنا دلوقتي بقيت مفيدة لأني سامعة إن بلازما المتعافين جيدة وبيتعاملوا بيها مع مرضى كورونا، والحمد لله خفيت وبنتي بتنام في حضني، ورجعنا تاني أنا وأهلي ومفيش أي مشكلة".

أما عن الأعراض التي شعرت بها ايمان العاصي، قالت: "هذه الأعراض إلى حد ما بسيطة، منها قيء، تكسير في العظام، لكن أكبر عرض تعرضت له هو فقدان حاستي الشم والتذوق، والحمد لله كل هذه الأعراض انتهت، وسعيدة إنني تجاوزت هذه الأزمة".

ووجهت ايمان العاصي نصيحة للبعض قائلة: "كونوا رحيمين بالناس، فهم نفسيا قلقون وخائفون، حاولوا التعامل برحمة مع الناس".

وتابعت ايمان العاصي: "بنصحكم تاكلوا أكل صحي، وأنا مستعدة إني اتبرع بالنسبة اللي تقول عليها وزارة الصحة للبلازما، وشكرا لكل الناس اللي كانوا بيدعموني".

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