"التضامن الاجتماعي" تطلق استطلاع رأي حول تطوير منظومة صرف المعاشات

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 10:58 ص
بوابة الفجر
آيات عامر
أطلقت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، على موقعها الرسمي استبيانًا إلكترونيًا عن عملية صرف المعاشات، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتحول الرقمي والشمول المالي عن طريق الاستفادة من التطور التقني  لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن المصرى وتقديم كافة الخدمات بشكل أسرع وأفضل، حيث أكدت نيفين القباج وزير التضامن، والقائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، على أن هذا الإستطلاع الهدف منه معرفة اتجاهات وآراء أصحاب المعاشات في أفضل الطرق والممارسات لحصولهم على معاشاتهم بأسرع طريقة وأقلها تكلفة للوقت والجهد واشراكهم في اتخاذ القرار.

وأوضحت وزيرة التضامن، أن الاستطلاع الجاري بداية لاستطلاعات أخرى ستجريها الهيئة لضمان تحقيق معدلات أفضل في التواصل مع أصحاب المعاشات، وأن استطلاع الرأي يخص أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والقائمين بالصرف ويمكنهم المشاركة فيه من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية للهيئة: اضغط هنا، والضغط على أيقونة استطلاع الرأي بالصفحة الرئيسية، والإجابة على الأسئلة المطروحة وعددها سبعة عشر سؤالا.

وأشارت القباج إلى أن الاستبيان يتضمن ثلاث مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولى خاصة ببيانات صاحب المعاش أو القائم بالصرف كالاسم والرقم القومي ورقم الهاتف المحمول وغيرها من البيانات الشخصية، بينما تتضمن المرحلة الثانية جهات وطرق صرف المعاش الحالية، فيما تحتوى المرحلة الثالثة اسئلة حول القنوات الجديدة والتقنيات الحديثة لصرف المعاشات ومنها صرف المعاش من خلال خدمة محافظ الكاش التي تقدمها شركات الاتصالات.

كما أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الهدف من استطلاع آراء أصحاب المعاشات والمستحقين والقائمين بالصرف هو التعرف على آراء واتجاهات المواطنين، والوقوف على ملاحظاتهم وتطلعاتهم.

وشدد بنك ناصر الإجتماعى، على انتظام عملية صرف معاشات شهر يونيه بفروع البنك ومنافذ الصرف، وذلك في هدوء ودون أي معوقات مع تنفيذ وتطبيق الإجراءات اللأزمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأشار محمد عشماوي نائب رئيس مجلس إدارة البنك، إلى أنه أصدر تعليماته بناء على توجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيسة مجلس إدارة البنك، بضرورة التنسيق والمتابعة لتيسير عملية صرف معاشات شهر يونيه من دون معاناة وإزالة أي معوقات قد تقف حيالها، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التزاحم والحد من التجمعات وفقًا لآلية الصرف التي أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعي تفاديًا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد عشماوي على تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، موضحا أن مواعيد العمل داخل الفروع أيام صرف المعاشات إعتبارا من من الساعة السابعة والنصف صباحا.

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