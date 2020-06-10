مؤشر سوق الأسهم السعودية يبدأ تعاملات اليوم علي ارتفاع بنسبة 0.08%





إستهل سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على ارتفاع هامشي بدعم قطاعي المواد الأساسية والاتصالات، مقابل تراجع للبنوك والطاقة ، و سجل المؤشر العام للسوق "تاسي" بنسبة 0.08%، إلى مستوى 7334.96 نقطة ليربح نحو 5.58 نقطة، وجرى التعامل على 1.31 مليار ريال، من خلال 64.3 مليون سهم موزعة على 66.11 ألف صفقة.





وتصدر الارتفاعات بسوق الأسهم السعودية سهم صناعة الورق بنسبة 9.98%، تلاه سهم دور بنسبة 3.96%، وارتفع أداء سهم الجوف بنسبة 3.84% ، وبالمقابل كان سهم الأهلية الأكثر تراجعاً بنسبة 2.35%، تلاه سهم أكسا التعاونية بنسبة 1.82%، كما سجل سهم الخليجية العامة تراجعاً بنسبة 1.72%.





وعن أنشط الأسهم بسوق السعودية من ناحية الحجم تصدرهم دار الأركان بنسبة 3.032 مليون سهم، فيما كان سهم الراجحي الأنشط من ناحية السيولة بنحو 75.62 مليون ريال.









وقطاعياً ، وارتفع بالمؤشر العام قطاع الاتصالات بنسبة 0.31%، كما سجل قطاع المواد الأساسية ارتفاعاً بنسبة 0.06%، وفي المقابل تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.24%، كما تراجع قطاع الطاقة بنسبة 0.04%.





وواصل سوق الأسهم السعودية - تداول، مكاسبه بنهاية جلسة أمس الثلاثاء، ليسجل ارتفاعه الثالث على التوالي، وسط تراجع السيولة مقارنة بالجلسة السابقة مرتفعاً 0.4%، بمكاسب بلغت 28.9 نقطة، صعد بها إلى مستوى 7,329.38 نقطة