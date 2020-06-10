بمستهل التعاملات .. تباين بأداء مؤشرات البورصة المصرية

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بنستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وهبط المؤشر الرئيسي بنسبة 0.17% مع ظهور موجة بعيية علي الأسهم القيادية والتجاري الولي أدت الي إتجاه المؤشر نحو الإتجاه العرضي









وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصر’ "إيجى إكس 30" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 11064 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 1636.6 نقطة ، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 1279 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 2046 نقطة.







