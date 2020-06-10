بمستهل التعاملات .. تباين بأداء مؤشرات البورصة المصرية

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 10:24 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
تباينت مؤشرات البورصة المصرية،  بنستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وهبط المؤشر الرئيسي بنسبة 0.17% مع ظهور موجة بعيية  علي الأسهم القيادية والتجاري الولي أدت الي إتجاه المؤشر نحو الإتجاه العرضي


وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصر’ "إيجى إكس 30" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 11064 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 1636.6 نقطة ، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 1279 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 2046 نقطة.


وإختتمت البورصة المصرية تداولات  أمس منتصف الأسبوع على تباين بالمؤشرات و الأسهم ، لينهى الرئيسي على تراجع بنسبة  0.75% عند 11063 نقطة ، على عكس المؤشر السبعينى متساوى الأوزان الذى احتفظ باللون الأخضر على مدار الجلسة منهيا على ارتفاع ب 0.73% عند 1277.46 نقطة ، و الذى جاء بقيم تداولات مرتفعة سجلت 1.177 مليار جنيه ، بحجم تداول 494 مليون سهم ، من خلال 41966 صفقة ، بمخطط سيولة 42% للشراء ، ليفقد رأس المال السوقى للشركات المقيدة 2.740 مليار جنيه مسجلا 583.048 مليار جنيه0
 

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