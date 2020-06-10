فيسبوك يطلق صندوق بريد وارد للأعمال في Messenger

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 10:10 ص
بوابة الفجر

أعلنت شركة فيسبوك - Facebook اليوم الأربعاء، عن إطلاق صندوق بريد وارد جديد للأعمال في تطبيق Messenger الرئيسي لكل من نظامي iOS و Android ، في محاولة لتسهيل إدارة اتصالات الأعمال.

وقالت شركة فيسبوك أن أكثر من 90٪ من مسؤولي الأعمال على Facebook Messenger يستخدمون التطبيق بالفعل في الدردشة مع الأصدقاء والعائلة، وبعد أن قامت الشركة بالعديد من الأبحاث، فإن الطريقة الأكثر ملاءمة وكاملة للوصول إلى رسائل صفحة العمل هي استخدام تطبيق مدير صفحات فيسبوك، ولكن قد لا يرغب الجميع في تثبيت تطبيق منفصل لهذا الغرض فقط.

الأن يمكن للمستخدمين التبديل بسرعة بين حساباتهم الشخصية وحسابات الأعمال، من خلال البريد الوارد للنشاط التجاري في تطبيق Messenger الرئيسي، والبقاء على اتصال مع الأصدقاء والرد على العملاء بسهولة أكبر داخل نفس التطبيق.

ووفقًا لفيسبوك - Facebook، لن تتم إزالة إمكانات المراسلة من تطبيق Pages Manager، حيث قالت الشركة أن ميزة Messenger الجديدة مكملة لتطبيق الأعمال المخصص.

ويتضمن هذا التطبيق أيضًا مجموعة أكثر اكتمالًا من الميزات إذا كنت ترغب في إدارة الجوانب الأخرى لصفحة الأعمال، لذلك لا يزال لديها جمهورها، فإن الهدف من البريد الوارد للنشاط التجاري في Messenger هو تمكين الشركات من الرد بسرعة أكبر على أسئلة العملاء أو طلباتهم، دون الحاجة إلى تطبيق منفصل.

يتم طرح البريد الوارد الجديد للنشاط التجاري إلى تطبيق Messenger على نظام التشغيل iOS الآن، ومن المفترض أن يأتي إلى إصدار Android خلال الأسابيع القادمة.

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