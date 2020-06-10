حق أحمد لازم يرجع.. ضحية "الجيم" يجتاح مواقع التواصل بكفر الشيخ (صور)

أحمد إسماعيل زغلول ذو الـ٢٣ عاما، لقي مصرعه على يد أحد الأشخاص داخل "جيم" في مدينة بلطيم بكفر الشيخ، التفاصيل أظهرت أن الواقعة بها من الفظاعة ما لم نعهده في محافظات الريفية الهادئة.





أحمد علي مبارك، ابن خالة الضحية، روى تفاصيل الواقعة، قائلا: كان أحمد ذاهبا إلي صالة الألعاب الرياضية "الجيم" لكي يتمرن كعادته، وهناك حدثت مشادة كلامية خفيفة بينه وبين أحد الأشخاص ويدعي "ع. ع. ج" 22 عاما، وانتهت المشادة بلا شيئ وأكد أحمد أنه لم يحدث شيئ وأن الموقف انتهي وذهب ليكمل تمرينه، ليقوم الجاني بحملة "تارة حديدية" تزن 5 كيلو جرام وذهب من خلفه وضربه به علي رأسه فجأة وبدون أي مقدمات ليسقط أحمد أرضا وهو يرتعش وتسيل الدماء من أنفه.





وتابع مبارك: لم يكتف القاتل بضرب أحمد على رأسه بل حاول ركله وهو ينازع الموت، بل ويتوعده إن لم يمت فسوف يكمل ضرباته لكي يموت، وذلك بشهادة جميع الحاضرين والذين حاولوا أن يسعفوه قدر الإمكان، وتم نقله علي الفور لمستشفي برج البرلس وهناك تم تحويله لمستشفي كفر الشيخ العام ولعدم توافر الإمكانيات تم تحويله لأحد المستشفيات الخاصة لإجراء عملية في جمجمته بعد أن تم كسرها نتيجة الضرب، وبالفعل تم إجراء العملية ولكنه فارق الحياة بعد أن ظل بالمستشفي لمدة يومين، وكان تقرير الوفاة بسبب نزيف في المخ وكسر في الجمجمة.





وأضاف ابن خالة الضحية، أنه قد تم تدشين هاشتاج "حق_أحمد_لازم_يرجع" اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما رصدته "الفجر" بالفعل، فضلا عن إنشاء جروب يحمل اسم الهاشتاج والذي انضم إليه ما يقرب من 4000 شخص في أقل من أسبوع، للمطالبة بإعدام القاتل.





كان اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، تلقي إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بمصرع أحمد إسماعيل زغلول، 23 سنة، طالب بكلية التجارة بمعهد الشريف بكفر الشيخ، إثر ضربه بقطعة حديدية من "ع.ج.ع" 22 عاما.





والقي القبض على المتهم، وتحرر المحضر رقم 7084 جنح مركز شرطة البرلس 2020م، وبإحالته لنيابة البرلس قرر وكيل النيابة تحت إشراف المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابات كفر الشيخ، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.



