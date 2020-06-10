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كارتيرون يشترط بقاء طارق حامد للاستمرار مع الزمالك

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 07:45 ص
كارتيرون
كارتيرون
ريهام عبدالمحسن

كشفت تقارير صحفية محلية أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك حدد شرطًا مثيرا من أجلً تجديد عقده مع القلعة البيضاء الذي ينتهي في يونيو الحالي في الفترة المقبلة.
واشترط كارتيرون استمرتر نجم خط وسط الفريق طارق حامد مع الزمالك وعدم رحيله في الصيف المقبل وذلك من أجل التوقيع على عقد جديد مع الفارس الأبيض.
وقام أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم في الزمالك بإبلاغ باتريس كارتيرون بعدم تفكير إدارة النادي الأبيض في بيع طارق حامد لأنه لا غنى عنه في التشكيل الأساسي للفريق.
وسيقوم باتريس كارتيرون بعقد اجتماع مع إدارة الزمالك يوم السبت المقبل من أجل حسم قضية تجديد عقده مع القلعة البيضاء.
وتداولت بعض التقارير الصحفية الأنباء في الفترة الأخيرة عن وصول طارق حامد عرضًا مغريا من أهلي جدة السعودي للرحيل عن الزمالك في الصيف المقبل على الرغم من تمسك إدارة النادي الأبيض باستمراره.

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