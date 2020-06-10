تفاصيل عرض الأهلي الجديد لضم موليكا





كشفت تقارير صحفية محلية أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للأهلي مصمم على التعاقد مع الكونغولي جاكسون موليكا نجم مازيمبي الكونغولي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ورفض المدير الفني السويسري عودة المغربي وليد أزارو الذي انتهت إعارته مع الاتفاق السعودي كما أنه غير مقتنع بعودة المعارين في خط الهجوم.

ويسعى رينيه فايلر لتدعيم خط الهجوم، حيث يرى في موليكا الحل الأمثل في هذا المركز.

ونجح موليكا في تسجيل 15 هدفًا في 30 مباراة خاضها مع مازيمبي في بطولة دوري أبطال أفريقيا على مدار موسمين كما صنع 4 أهداف.