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تفاصيل عرض الأهلي الجديد لضم موليكا

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 07:14 ص
موليكا
موليكا
ريهام عبدالمحسن

كشفت تقارير صحفية محلية أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للأهلي مصمم على التعاقد مع الكونغولي جاكسون موليكا نجم مازيمبي الكونغولي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ورفض المدير الفني السويسري عودة المغربي وليد أزارو الذي انتهت إعارته مع الاتفاق السعودي كما أنه غير مقتنع بعودة المعارين في خط الهجوم.
ويسعى رينيه فايلر لتدعيم خط الهجوم، حيث يرى في موليكا الحل الأمثل في هذا المركز.
ونجح موليكا في تسجيل 15 هدفًا في 30 مباراة خاضها مع مازيمبي في بطولة دوري أبطال أفريقيا على مدار موسمين كما صنع 4 أهداف.
وأجبر النجم الكونغولي المارد الأحمر على فتح خزائنه أمام مازيمبي لإغرائه بالتخلي عن نجمه بعد أن عرض الأهلي على النجم الكونغولي راتب تجاوز الـ800 ألف دولار سنويا وهو العرض الذي رحب به موليكا في انتظار حسم المارد الأحمر الصفقة مع ناديه الكونغولي.

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