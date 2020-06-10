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عاجل.. موعد انتهاء كورونا في مصر وإنتاج لقاح لمواجهة الفيروس القاتل

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 02:56 ص
فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19 في مصر
فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19 في مصر
يتساءل العديد من المواطنين بالتزامن مع جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عن موعد انتهاء أزمة الفيروس القاتل، وإنتاج لقاح أو تطعيم للقضاء عليه نهائيًا.

- القضاء على فيروس كورونا في هذا الموعد
وعن ضعف الفيروس، "سيضعف وقد ينتهي نهاية الشهر الجاري أو بداية شهر يوليو 2020، وكل الأبحاث والدراسات تؤكد ذلك"- وفقًا لما أكده الدكتور ماهر الجارحي، نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، في تصريحات تليفزيونية، مؤكدًا ضرورة تحمل المصريين هذه الفترة، وإذا نجحنا في عبورها سنخرج من هذه الجائحة.


- لقاح كورونا الجديد.. توافره رسميًا أول سبتمبر 2020
وعن اكتشاف علاج لفيروس كورونا، " هناك معلومات مؤكدة بوجود شركة متعددة الجنسيات (أسترا زينكا) بتعاونها الوثيق مع جامعة أكسفورد، تمكنا من الوصول إلى مراحل نهائية لإنتاج تطعيم أولقاح ضد فيروس كورونا، وأعلنت الشركة إنتاجها للقاح من دون مكسب، أي سيباع بتكلفة الإنتاج، ومصر ستطلب كمية من هذا التطعيم عند ثبوت نجاحه"، وفقًا لتصريحات الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، في تصريحات تلفزيونية.

وعن موعد طرحه، أعلن رئيس الشركة رسميا طرحه خلال سبتمبر 2020، سينتج 400 مليون جرعة من التطعيم وتوزع بالعدل بين جميع دول العالم- بحسب تصريحات مستشار الرئيس لشئون الصحة. 

 

- تسجيل 1385 إصابة بفيروس كورونا.. و35 وفاة
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس، خروج 411 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9786 حالة حتى الأمس.

من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11071 حالة، من ضمنهم الـ 9786 متعافيًا.

وأكد متحدث الوزارة، في بيان صحفي، تسجيل 1385 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.

وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 36829 حالة من ضمنهم 9786 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1306 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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