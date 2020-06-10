برشلونة يرفض التعاقد مع نجم تشيلسي

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 11:42 ص
تشيليسي
تشيليسي
الفجر الرياضي

تخلى نادي برشلونة الإسباني عن فكرة ضم لاعب برازيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية من أجل التعاقد مع نيمار لاعب باريس سان جيرمان ولاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان الإيطالي.

 

ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن برشلونة رفض ضم اللاعب البرازيلي ويليان نجم فريق تشيلسي الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي.

 

وتراجع البرسا عن التعاقد مع البرازيلي يأتي من أجل التعاقد مع مواطنه نيمار والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

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