ليونيل ميسي يكشف عن "لاعب" يخشاه في غرفة الملابس

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 09:59 ص
ميسي
ميسي
وكالات

كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني عن أن هناك لاعبًا لم يستطع النظر إلى عينيه عندما التقيا لأول مرة.

 

وقال ميسي خلال تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "في اليوم الأول الذي دخل فيه تيري هنري غرفة ملابس برشلونة، لم أجرؤ على النظر إليه في عينيه".

 

وأضاف: "كنت أعرف كل ما حققه في إنجلترا مع آرسنال، وقد صنع لنفسه بالفعل سمعة مميزة، ثم فجأة أصبحنا في فريق واحد.. ما شعرت به تجاه هنري كان شكلًا من أشكال الإعجاب.. لقد أحببت السهولة التي ينفذ بها الأمور".

 

وكان هنري انتقل من أرسنال إلى برشلونة عام 2007 نظير صفقة بلغت 24 مليون يورو.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نادي برشلونة ميسي ليونيل ميسي تيري هنري برشلونة

أخبار تهمك

عاجل.. "صفقة" ريال مدريد تشعل برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

منذ حوالي 7 ساعات

نيمار يخون عهد برشلونة

منذ ساعة

ابنة رجاء الجداوي تكشف تطورات حالتها الصحية

منذ حوالي 20 ساعة

بعد تخطي 35 ألف حالة.. 3 أسرار عن كورونا بمصر

منذ يوم

"طبيب" يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

منذ يوم

عاجل.. موعد انتهاء كورونا في مصر وإنتاج لقاح لمواجهة الفيروس القاتل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إصابة ابنة فريد شوقي بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 18 ساعة

ريال مدريد يقترب من "بديل" بول بوجبا

منذ ساعة و 26 دقيقة

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

منذ ساعة و 19 دقيقة

الأهلي يسعي لتحقيق مطلب فايلر الأول

منذ ساعة

ليونيل ميسي يكشف عن "لاعب" يخشاه في غرفة الملابس

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. تطورات جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

ميسي يخشى تعاقد برشلونة مع نجم توتنهام

ميسي وسواريز وبيكيه يختارون مدرب برشلونة الجديد

نجم برشلونة يفاجئ ميسي برسالة نارية

ميسي ينقلب على لاعبي برشلونة

ميسي يوجه رسالة قوية إلى جريزمان

ميسي يكشف عن هدفه الأفضل في مسيرته

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:25 ص

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

09:33 م

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

03:24 ص

عاجل.. "صفقة" ريال مدريد تشعل برشلونة

10:17 ص

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

01:46 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم