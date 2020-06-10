ليونيل ميسي يكشف عن "لاعب" يخشاه في غرفة الملابس

كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني عن أن هناك لاعبًا لم يستطع النظر إلى عينيه عندما التقيا لأول مرة.

وقال ميسي خلال تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "في اليوم الأول الذي دخل فيه تيري هنري غرفة ملابس برشلونة، لم أجرؤ على النظر إليه في عينيه".

وأضاف: "كنت أعرف كل ما حققه في إنجلترا مع آرسنال، وقد صنع لنفسه بالفعل سمعة مميزة، ثم فجأة أصبحنا في فريق واحد.. ما شعرت به تجاه هنري كان شكلًا من أشكال الإعجاب.. لقد أحببت السهولة التي ينفذ بها الأمور".

وكان هنري انتقل من أرسنال إلى برشلونة عام 2007 نظير صفقة بلغت 24 مليون يورو.