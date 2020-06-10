متحدث الكهرباء يكشف رد فعل زوجته على زيادة الأسعار الأخيرة

كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، رد فعل زوجته بعد زيادة سعر شرائح استهلاك الكهرباء، وذلك ردا على سؤال الإعلامي شريف عامر، إليه: "زوجتك ماقالتش ليك هو ده وقته".





ورد المتحدث باسم وزارة الكهرباء، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، "قالتلي هو ده وقته.. بس قولتلها هو لما الكهرباء تقطع هتعملي إيه".





ونوه، بأنه إذا زاد الاستهلاك عن 650 كيلو وات لا يستفيد المستهلك من الدعم نهائيا.





وأجرى وزير الكهرباء المصري الدكتور محمد شاكر، مؤتمرا صحفي للإعلان عن أسعار بيع الطاقة الكهربائية خلال الخمسة أعوام المالية القادمة.





وأكد "شاكر"، أن نسبة الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء للقطاع المنزلي ستكون 19.1%، بينما كانت العام الماضي 21%.





وقال الوزير إن خطة ترشيد دعم الكهرباء بدأت في العام 2015، وكان مخططا أن تنتهى فى يوليو 2019 بتحرير الأسعار من الدعم بشكل كامل، ومحاسبة المواطن بسعر تكلفة الكيلوواط، لكن مع ارتفاع سعر الدولار خلال 2017، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمد خطة رفع الدعم إلى 8 سنوات بدلا من 5، لتخفيف العبء عن المواطنين، وبالفعل وضعت الوزارة خطة جديدة تمتد عملية رفع الدعم فيها حتى يوليو 2021.





وأشار شاكر إلى أنه بنهاية العام الجارى ستكون الشركة المصرية لنقل الكهرباء قد انتهت من إضافة 6 آلاف كيلو متر من خطوط النقل الجديدة لرفع كفاءة الشبكة والقضاء على مشاكل الانقطاعات الناتجة عن انخفاض الجهد.



