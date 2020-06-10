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محامي النقاز: قدمنا شكوى ضد مرتضى منصور بسبب الاتهامات التي لا نسمح بها

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 12:05 ص
مرتضي منصور
مرتضي منصور
علي نبوي

أكد أنيس بن ميم محامي التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق إنه تقدم بشكوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بعدما قام الأخير بتوجيه اتهامات لهم بالتزوير واتهاماته وتجاوزاته.

وقال بن ميم في تصريحات تلفزيونية :"لا نسمح لأي حد باتهامنا بأشياء غير صحيحة ولم نتعود عليها من الأشقاء المصريين".

وتابع :"وثقتا تصريحات رئيس الزمالك بعد ترجمتها وقمنا بتقديمها إلى الاتحاد الدولي "فيفا" للعرض على لجنة الأخلاق".

وأضاف محامي النقاز :"كل عشاق نادي الزمالك يعرفون أننا على حق ويعرفون لماذا رحل النقاز عن النادي الأبيض".

وزاد :"لجنة الأخلاق في الاتحاد الدولي "فيفا" ستنظر في شكوى النقاز ضد رئيس الزمالك بعد الاتهامات التي وجهها له".

وأردف :"الاتحاد الدولي أكد صحة الأوراق التي قدمها حمدي النقاز في قضيته ضد الزمالك".

وأشار :"الشكوى الجديدة جاءت بسبب اتهامات وتجاوزات رئيس الزمالك".

واستطرد :"المحكمة الرياضية هي من  تنظر حاليا نزاع الزمالك مع حمدي النقاز".

وأوضح :"جاهزون لكل الاحتمالات في النزاع الدولي مع رئيس الزمالك، الذي أندهش أن يخرج منه مثل هذه التصريحات".

وواصل :"الزمالك لم يقدم أي مستندات إلى محاميه لكسب الدعوى ولم تصلنا أي شيء وأتوقع نهاية النزاع بين الزمالك والنقاز نهاية هذه السنة".

وأكمل حديثه :"كل التقدير والاحترام لنادي الزمالك، وجماهيره الكبيرة التي نكن لها كل احترام وتقدير".

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مرتضي منصور حمدي النقاز النقاز الزمالك

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