وزير الاتصالات: توجيه جديد بشأن ميزة "الأرقام الخاصة"

كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه جاري مراجعة وحوكمة موضوع "private number"، بحيث تكون هذه الخاصية لمن يتطلب عمله مسئولياته، معلقا: "ندرس إعادة هيكلة الأمر".





وأوضح "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "أون إي" الفضائية، أنه يمكن للعميل صاحب الخط الذهاب إلى أقرب فرع لخدمة العملاء للشركة المراد الانتقال إليها يقدم طلب إليها ويثبت ملكيته للخط، ثم تقوم الشركة المراد الانتقال إليها بتسليم شريحة جديدة للعميل، وتصل للعميل رسالة نصية بقبول طلبه.





ونوه وزير الاتصالات، بأنه يمكن لعملاء المحمول الانتقال بنفس الرقم بين الشركات، خلال 24 ساعة فقط.





هذا وقد نشر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فيديوجراف عن طريقة استخدام خدمة نقل الأرقام لمشتركي المحمول مع الاحتفاظ بالرقم نفسه، التي أعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوحيا المعلومات عن إجراءات جديدة لتسهيلها، في مؤتمر صحفي بحضور المهندس حسام الجمل رئيس الجهاز.





قال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن المواطن من حقه الاختيار وتحويل خطه لشركة المحمول التي يفضلها بالرقم نفسه خلال 24 ساعة فقط، ومجانًا.





كيفية تحويل الخط بالرقم نفسه:

- التأكد من مرور 4 أشهر من ملكيتك واستخدامك لرقم هاتفك المحمول

- التوجه لأقرب مركز خدمة عملاء للشركة الجديدة وتقديم الرقم القومي الخاص بك، وملء طلب النقل مرفق معه صورة من إثبات الشخصية

-ستستلم شريحة جديدة

-لا تنسى الاطلاع على شروط عمل الشركة الجديدة

- بعد مرور يوم عمل من تاريخ تقديمك للطلب ستصل لك رسالة على الهاتف تفيد بقبول الطلب وتفعيل الشريحة الجديدة

-إذا كنت على نظام الفاتورة تأكد من سداد آخر فاتورة مستحقة، أما نظام الكارت فتأكد من استخدام كل رصيك لعدم خسارته بمجرد الانتقال للشركة الجديدة

-في حالة رفض الطلب ستبلغك الشركة بسبب الرفض ويمكنك تصحيحه والتقديم مرة أخرى

- في حالة الرغبة في إلغاء طلب النقل يمكن التوجه لمركز خدمة عملاء الشركة وملء طلب للإلغاء مع إثبات الشخصية بشرط ألا تكون قد تمت عملية النقل