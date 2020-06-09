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مانشستر سيتي يتعاقد مع خوانما ليلو

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 11:55 م
بوابة الفجر
تعاقد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، مع الإسباني خوانما ليلو، ليكون مدربًا مساعدًا لبيب جوارديولا المدير الفني للسيتي، وذلك قبل أيام قليلة من استئناف مباريات البريميرليج مرة أخري.

وغادر ليلو (54 عاماً) منصبه كمدرب لفريق كينغداو هوانغاي الصيني الأسبوع الماضي، حيث أشار النادي إلى أنه سيعود إلى بلاده للاعتناء بوالدته "المريضة جداً".

وسيخلف ليلو مواطنه ميكيل أرتيتا، الذي غادر سيتي في كانون الاول/ديسمبر الفائت وعُين مدرباً لأرسنال.

وقال ليلو في بيان صادر عن النادي: "أنا سعيد لانضمامي إلى الجهاز الفني لمانشستر سيتي، علاقتي ببيب تعود لسنوات عدة وأنا سعيد جداً للانضمام إليه وأكون جزءاً من هذا الفريق المثير".

وتابع: "حقق مانشستر سيتي العديد من النجاحات في المواسم الأخيرة وقدم كرة قدم جميلة بتنا ننتظرها من هذا النادي والمدرب.

وأشرف ليلو على غوارديولا حين كان الأخير لاعباً في صفوف فريق دورادوس المكسيكي عام 2006 في أواخر مسيرته الكروية.

تولى ليلو خلال مسيرته التدريبية التي تنقل خلالها بين قارات عدة، الاشراف على فرق في كولومبيا واليابان، إلا أنه أمضى معظم وقته مع أندية إسبانية.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الاميركية عام 2016 أنّ ليلو وصف غوارديولا بأنّه "أحد أهم الاشخاص في حياتي، إنه بمثابة ابن لي".

ويستأنف الدوري الإنكليزي الممتاز نشاطه في 17 حزيران/يونيو الحالي بعد توقف دام قرابة ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورنا المستجد.

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