Advertisements

الرئاسة الفلسطينية ترحب بموقف المملكة الرافض للمخططات الإسرائيلية

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 11:43 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
أعربت الرئاسة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، عن ترحيبها بمواقف المملكة العربية السعودية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، والرافضة للمخططات الإسرائيلية لضم أراض فلسطينية.

وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيانها، إن هذا الموقف الذي صدر عن مجلس وزراء المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، يؤكد موقفها الثابت والدائم في دعم شعبنا وقضيته بكافة المحافل والميادين، وهو ترجمة لمواقف المملكة المستمرة في دعم الحق الفلسطيني في المجالات كافة.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر بياناً، اليوم الثلاثاء، أعرب فيه، عن رفض المملكة لما صدر من خطط وإجراءات إسرائيل لضم أراض في الضفة الغربية وفرض السيادة عليها، وتنديدها بأي إجراءات أحادية الجانب، وأن أي انتهاكات لقرارات الشرعية الدولية، وكل ما يقوض فرص استئناف عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكداً الموقف الثابت والدائم للمملكة تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق ودعم خياراته.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يان موقف المملكة المخططات الرافض الرئاسة الفلسطينية الاسرائيلية

أخبار تهمك

عاجل.. تطورات جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

ابنة رجاء الجداوي تكشف تطورات حالتها الصحية

منذ حوالي 9 ساعات

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن نقص الأدوية (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

بشرى سارة للأهلي والزمالك بشأن ضم نجم الترجي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إصابة ابنة فريد شوقي بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 1385 إصابة بفيروس كورونا.. و35 وفاة

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة تكشف نسبة التعافي باستخدام بلازما الدم

منذ أقل من نصف ساعة

شرطان في الأهلي لضم محمد إبراهيم

منذ حوالي 6 ساعات

جناح الأهلي يقترب من هذا الدوري في الصيف

منذ أقل من ساعتين

أول رد من الشركة المسؤولة عن توفير لقاح أوكسفورد لمصر (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

مخطط الأهلي الجديد لخطف سيرينو من صن داونز

منذ ساعتين و 8 دقيقة

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 34 دقيقة

صالح جمعة يحسم موقفه من الانضمام إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

بعد تخطي 35 ألف حالة.. 3 أسرار عن كورونا بمصر

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يقترب من حسم صفقته الصيفية الأولى

منذ نصف ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

عباس: السعودية السند الدائم للقضية الفلسطينية

العاهل الأردني يؤكد لـ "عباس": فلسطين قضيتنا المركزية

فلسطين: قرارات القمتين انتصار للموقف الفلسطيني الثابت

رسالة مهمة من البرلمان العربي للشعب السوري في الجولان

الرئاسة الفلسطينية تشيد بمواقف المملكة وتدين المتطاولين: الشكر والعرفان للأشقاء

الرئيس الفلسطيني: شعبنا لن ينسى مواقف السعودية الداعمة للقدس

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:33 م

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

عاجل.. تطورات جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

07:39 م

عاجل.. إصابة ابنة فريد شوقي بفيروس "كورونا"

05:02 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 1385 إصابة بفيروس كورونا.. و35 وفاة

08:55 م

ابنة رجاء الجداوي تكشف تطورات حالتها الصحية

02:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا على صفيح ساخن