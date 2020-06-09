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السيسي يرسل برقية تعزية في وفاة الرئيس البوروندي نيكرونريزا
الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 11:38 م
صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أرسل رقية تعزية في وفاة الرئيس البوروندي بيير نيكرونريزا، وجاء نصها كالتالي:
"بالأصالة عن نفسي وبالانابة عن الشعب المصري اتقدم بخالص التعازي إلى الشعب البوروندي الشقيق ولكافة الاشقاء الافارقة في وفاة الرئيس بيير نيكرونريزا، زعيمًا وطنيًا قدم الكثير إلى شعبه وبلاده، وبذل الكثير من العطاء والجهد لخدمة القضايا الافريقية وللنهوض بالعمل الأفريقي المشترك في مواجهة التحديات المختلفة،
داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم اسرته الصبر والسلوان، ومتمنيًا كل التوفيق والتقدم للشعب البوروندي الشقيق فيما هو قادم".
يذكر أن الرئيس البوروندي بيير نكورونزيزا قد توفى عن عمر 55 عاما إثر أزمة قلبية، كما تم اعلان بذلك في بيان نشرته حكومة بلاده على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، والذى جاء فيه أن "حكومة جمهورية بوروندي تعلن ببالغ الحزن وفاة فخامة الرئيس بيير نكورونزيزا بعد إصابته بأزمة قلبية في الثامن من يونيو" وأعلنت الحداد لسبعة أيام.
وكان بيير نكورونزيزا قد حكم البلاد لما يقرب من 15 عاما، عندما اختاره البرلمان لتسيير البلاد في عام 2005، وقد أدى ترشحه للولاية الثالثة فى عام 2015م إلى منازعات خلفت مقتل 1200 شخص وتهجير مئات الآلاف، ورفضت حكومته فى ذلك الوقت التحقيق في الانتهاكات لحقوق الإنسان، لتغادر بعدها المحكمة الجنائية الدولية.
ومن المفترض أن يترك بيير الحكم في أغسطس القادم، بعد قراره عدم الترشح لولاية رابعة، وقد صنف البنك الدولي بوروندي أنها من ثلاث بلاد العالم فقرًا، لتحتل المركز الثالث فى الفقر، إذ يقع أكثر من ثلاثة أربع سكان البلاد تحت خط الفقر.
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