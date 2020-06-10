أرملة طبيب متوفى بـ"كورونا": نحتسبه شهيدا عند الله

قالت ماجدة حسين، أرملة الطبيب محمد حسن، المتوفى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إن زوجها الراحل بذل كل جهده حتى لحظاته الأخيرة، فى علاج مرضى الوباء حتى بعد إصابته بالفيروس الذي فتك به.





وأضافت "حسين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، مساء الثلاثاء أن زوجها كان يتواصل مع مرضاه وهو داخل مستشفى العزل في إسنا، وتحت جهاز التنفس الصناعي، مشيرة إلى أنه كان يتحدث مع مرضاه عبر "الواتساب"؛ ويقدم لهم النصيحة الطبية وكتب لهم الدواء".





وأشارت أرملة الطبيب المتوفى، إلى أن أسرة الطبيب ليست حزينة مطلقًا، كونها تحتسبه شهيدًا عند الله سبحانه وتعالى، مضيفة: "كنت أقول ليه أقعد فى البيت كان يقول لى طيب مين يعالج الناس دي رغم أنه كان لديه الضغط ومتقدم فى السن إلا أنه لم يتوقف عن العمل حتى يوم الخميس الماضي كان يعمل فى عيادته ولم يتخلى عن مرضاه ودخل المستشفى الجمعة ولم يتوقف عن مراسلتهم حتى توفى في يوم وفاة الرسول".





في سياق منفصل، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 411 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9786 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11071 حالة، من ضمنهم الـ 9786 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1385 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 36829 حالة من ضمنهم 9786 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1306 حالات وفاة.



