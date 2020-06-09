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تعرف على أول مباراة لحجازي يعد العودة من التوقف

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 10:54 م
حجازي
حجازي
الفجر الرياضي
كشفت رابطة أندية كرة القدم في إنجلترا، اليوم الإثنين، عن موعد مباراة كلا من فولهام وبرنتفورد، اللذين ينافسان على الصعود للدوري الممتاز، سيفتتحان المواجهات في ملعب كرافن كوتيدج، عند استئناف دوري الدرجة الأولى في 20 يونيو، بعد توقف طويل بسبب جائحة كورونا.


ويستعد الدولي المصري أحمد حجازي لاعب وست بروميتش ، لمواجهة برمنجهام سيتي، في وقت لاحق من اليوم ذاته، بينما يحل ليدز يونايتد المتصدر ضيفًا على كارديف سيتي التاسع، في 21 يونيو، في جدول معدل لاستكمال موسم 2019-2020.


ويتواجد ليدز يونايتد في صدارة الترتيب برصيد 71 نقطة بعد 37 مباراة متفوقا بنقطة واحدة على وست بروميتش، وتتبقى 9 جولات على النهاية.

يذكر أن رابطة الأندية أعلنت في وقت سابق هذا الشهر عزمها استئناف الموسم بدون جمهور في 20 يونيو، شريطة الوفاء بكل الشروط الصحية، واتباع إشادات الحكومة لاحتواء انتشار الفيروس.

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