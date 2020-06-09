تعرف على أول مباراة لحجازي يعد العودة من التوقف

كشفت رابطة أندية كرة القدم في إنجلترا، اليوم الإثنين، عن موعد مباراة كلا من فولهام وبرنتفورد، اللذين ينافسان على الصعود للدوري الممتاز، سيفتتحان المواجهات في ملعب كرافن كوتيدج، عند استئناف دوري الدرجة الأولى في 20 يونيو، بعد توقف طويل بسبب جائحة كورونا.