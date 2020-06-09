جامعة المنصورة تكشف تفاصيل تصنيع روبوت لخدمة مصابي كورونا (فيديو)

كشف الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، عن تفاصيل تصنيع روبوت خاص بمرض فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19" لنقل الطعام والشراب والأدوية للمرضى لتجنب الملامسة والتقارب، موضحا أن طالب في كلية التجارة نفذ فكرة الروبوت الذي يقدم الغذاء والأدوية لمرضى كورونا في مستشفيات العزل بعد أن شاهده في الصين؛ موجها التحية للطالب محمد.





وأوضح "عبدالباسط"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن الطالب استغرق شهر ونصف في تصنيع الروبوت واشترى كل محتوياته من السوق المحلي وتم تجربتها في مستشفى قبل استخدامه ووزنه 50 كيلو ويسير لمسافة 250 متر في الأماكن المغلقة و1000 متر في الأماكن المفتوحة.





وتابع رئيس جامعة المنصورة أنه يتم التحكم في الروبوت عن بعد وبه مايك يمكن التحدث من خلاله مع المريض وهو يحافظ على سلامة الاطقم الطبية وحمايتهم من فيروس كوونا بتقليل اختلاطهم بالمرضى في مستشفيات العزل مؤكدا أنه يعمل الآن بصورة جيدة.





وأوضح أن الجامعة ستساهم في التصنيع كما سيحصل الطالب على براءة الصناعة وتسجيل المشروع باسمه، مؤكدا أن الوضع في المستشفيات الجامعية جيد ولا يوجد تكدس في أعداد المصابين وتم استقبال أول طفل أمس من سيدة مصابة بفيروس كورونا.







