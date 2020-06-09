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جامعة المنصورة تكشف تفاصيل تصنيع روبوت لخدمة مصابي كورونا (فيديو)
الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 11:29 م
داليا الحسين
كشف الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، عن تفاصيل تصنيع روبوت خاص بمرض فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19" لنقل الطعام والشراب والأدوية للمرضى لتجنب الملامسة والتقارب، موضحا أن طالب في كلية التجارة نفذ فكرة الروبوت الذي يقدم الغذاء والأدوية لمرضى كورونا في مستشفيات العزل بعد أن شاهده في الصين؛ موجها التحية للطالب محمد.
وأوضح "عبدالباسط"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن الطالب استغرق شهر ونصف في تصنيع الروبوت واشترى كل محتوياته من السوق المحلي وتم تجربتها في مستشفى قبل استخدامه ووزنه 50 كيلو ويسير لمسافة 250 متر في الأماكن المغلقة و1000 متر في الأماكن المفتوحة.
وتابع رئيس جامعة المنصورة أنه يتم التحكم في الروبوت عن بعد وبه مايك يمكن التحدث من خلاله مع المريض وهو يحافظ على سلامة الاطقم الطبية وحمايتهم من فيروس كوونا بتقليل اختلاطهم بالمرضى في مستشفيات العزل مؤكدا أنه يعمل الآن بصورة جيدة.
وأوضح أن الجامعة ستساهم في التصنيع كما سيحصل الطالب على براءة الصناعة وتسجيل المشروع باسمه، مؤكدا أن الوضع في المستشفيات الجامعية جيد ولا يوجد تكدس في أعداد المصابين وتم استقبال أول طفل أمس من سيدة مصابة بفيروس كورونا.
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الثلاثاء، عن خروج 411 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9786 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11071 حالة، من ضمنهم الـ 9786 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1385 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 36829 حالة من ضمنهم 9786 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1306 حالات وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
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