ابنة الفنان فريد شوقي: "اشتريت دواء كورونا من السوق السوداء"

كشفت عبير فريد شوقى، ابنة الفنان الراحل فريد شوقى، تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" رغم أنها كانت ملتزمة بالإجراءات الوقائية والصحية.





وأوضحت "شوقى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، مساء الثلاثاء أنها كانت ملتزمة بكافة الإجراءات الوقائية منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد ولكنها اضطرت للخروج لمرة وأحدة من أجل العمل، وصافحت شخص، معلقة: "لا أعلم أن كانت إصابتي بكورونا منه أو من ملامسة شيء آخر".





وأشارت إلى أن الأعراض بدأت تظهر عليها تدريجيًا من بداية الصداع؛ ومن ثم ارتفاع في درجة الحرارة فضلًا عن فقدان حاستي "الشم والتذوق"، مشيرة إلى أنها تتلقى العلاج فى المنزل حاليا.





ولفتت إلى أنها لم تجد الأدوية التي كتبت لها فى الصيدليات، معقبة:"معلش أنا اشتريته من السوق السوداء".. وعندما ذهبت إلى الصيدلية لأخذ الحقن تعامل معى الصيدلى بمنتهى الوحشية عندما أخبرته أنى مصابة بكورونا".





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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الثلاثاء، عن خروج 411 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9786 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11071 حالة، من ضمنهم الـ 9786 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1385 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 36829 حالة من ضمنهم 9786 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1306 حالات وفاة.



