الكهرباء: 9.3 مليون عداد مسبوق الدفع لدى المشتركين

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن خطة إعادة هيكلة أسعار شرائح الكهرباء، وضعت بسبب تكلفة إنتاجها من إصلاح شبكات وقود.





وأشار "حمزة"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن الشريحة الأولى والثانية يمثلان 26% من مستهلكي الكهرباء، بما يمثل حوالي 7 مليون مشترك، والشريحة الثالثة تمثل 36% من حجم المستهلكين.





وأضاف أن الشرائح من الأولى وحتى الثالثة تمثل حوالي 60% من مستهلكي الكهرباء، منوها بأن أصحاب الشريحة السادسة لا يحصلون على دعم، منوها بأن أعلى إيراد يصل لوزارة الكهرباء يكون ف شهور الصيف لأنها الأعلى استهلاكا.





ولفت المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن مصر بها 9.3 مليون عداد بنظام مسبوق الدفع، و28 مليون عداد عادي.





أجرى وزير الكهرباء المصري الدكتور محمد شاكر، مؤتمرا صحفي للإعلان عن أسعار بيع الطاقة الكهربائية خلال الخمسة أعوام المالية القادمة.





وأكد "شاكر"، أن نسبة الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء للقطاع المنزلي ستكون 19.1%، بينما كانت العام الماضي 21%.





وقال الوزير إن خطة ترشيد دعم الكهرباء بدأت في العام 2015، وكان مخططا أن تنتهى فى يوليو 2019 بتحرير الأسعار من الدعم بشكل كامل، ومحاسبة المواطن بسعر تكلفة الكيلوواط، لكن مع ارتفاع سعر الدولار خلال 2017، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمد خطة رفع الدعم إلى 8 سنوات بدلا من 5، لتخفيف العبء عن المواطنين، وبالفعل وضعت الوزارة خطة جديدة تمتد عملية رفع الدعم فيها حتى يوليو 2021.





وأشار شاكر إلى أنه بنهاية العام الجارى ستكون الشركة المصرية لنقل الكهرباء قد انتهت من إضافة 6 آلاف كيلو متر من خطوط النقل الجديدة لرفع كفاءة الشبكة والقضاء على مشاكل الانقطاعات الناتجة عن انخفاض الجهد.



