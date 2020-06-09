نائب مدير حميات إمبابة: نحن في مرحلة ذروة كورونا (فيديو)

نصح الدكتور ماهر الجارحي، نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، كل شخص يعاني من أعراض تنفسية أو كحة يقوم بعمل تحليل صورة دم ويبدأ العلاج المكثف على الفور بدون انتظار التحاليل.





وتابع "الجارحي"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "90 دقيقة"، الذي تقدمه الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"،: "نحن في مرحلة ذروة انتشار فيروس كورونا، وبعدها تبدأ أعداد الإصابات تقل وستنتهي بنهاية الشهر الجاري أو بداية الشهر المقبل".





ولفت إلى أن معظم وفيات فيروس كورونا من كبار السن، مؤكدًا أن معظم المتوفيين فوق الـ50 عامًا.







