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تعرف على كيفية السفر لجزيرة المحرمات الخالية من كورونا

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 09:36 م
سيد مصطفى
تمكنت دولة ناورو بما حباه بها الله من عزلة طبيعية أن لا يصل إليها فيروس كورونا؛ لأنها تبتعد 200 ميل من أقرب أرض إليها وهي جزيرة بانابا، وأقرب مدينة تربطها بها رحلة طيران علي بعد 2500 ميل

أكتشف في ناورو الفوسفات عام 1900 ليحولها من جزيرة تعتمد على الصيد إلى واحدة من أكثر الجزر ثراء، فبعد أن نجحت في طرد الإحتلال الإنجليزي في عام 1963، أصبحت تستقدم العمال الصينيين وكل مواطن اشترى أدوات كهربائية وسيارات، وكان أي سيارة تتعطل تلقى في المحيط الهادئ، وأصبحت الخدمات مجّانية وألغت جمع الضرائب والخدمات الطبية مجانية.

وأدمن سكانها الاحتفال مع الخمور والنساء المستوردات يوميًا، ولكن مع نضوب الفوسفات استدانت الدولة وبدأت في بيع جواز سفرها لزعماء المافيا من دول متنوعة، فالمافيا الروسية وحدها هربت 90 بليون دولار، وتحول الشعب إلى 90% عاطل وتحول البعض لصيد الأسماك، ولا توجد قنوات للبث التليفزيوني والكهرباء تنقطع مرات في اليوم.

للسفر إلى ناورو يجب عليك اتباع بعض الإرشادات:

1-يجب عليك تقديم على فيزا مسبقة من الموقع الرسمي للحكومة الناوروية
2-يجب عليك مراعاة تجهيز الوثائق المطلوبة وهي
أ-استمارة طلب التأشيرة
ب-صورة ملونة لصفحة المعلومات بجواز سفرك
ج-شهادة عمل أو خطاب من صاحب العمل به أسباب الزيارة
ء-حقوق الفيزا
3- إرسال الملف


تقوم بنسخ الملف "سكانر" وإرساله لعنوان من العناوين التالية
[email protected]
[email protected]

4-وضعت دولة ناورو بعض الشروط بعد ظهور وباء كوفيد-19 وهي

أ-منعت دخول السائحين القادمين من الصين أو إيران أو إيطاليا

ب-وضع أي سائح في الحجر الصحي لمدة 14 يوم للتأكد من خلوه من فيروس كورونا المستجد

ج-عمل اختبارات بي سي آر للسائح للتأكد من خلوه من الفيروس

5-يجب عليك تحويل بعض الأموال بالجنيه الأسترالي قبل السفر إلى ناورو لأنهم يتعاملون به كما لا يتعاملون بأي من أشكال الفيزا كارد هناك.

6-لا توجد أنهار في ناورو ولكن بالمقابل أنشئت العديد من القنوات الصناعية. هذه القنوات في معظمها شيدت من خلال فتحات تطوق الجزيرة بأكملها ومن خلال تلك القنوات تزداد فرص دخول وخروج اليخوت والقوارب والسفن الصغيرة مما يسهل عملية التجارة من وإلى الجزيرة.

7-أبرز الأماكن السياحية في ناورو

من المواقع الأكثر زيارة


أ- آثار حرب المحيط الهادي كحصون الجيش الياباني على طوال الساحل
ب-مناجم الفوسفات في الجزيرة وكيفية استغلالها
ج-الشواطئ الناورونية والتي توجد على ضفاف منطقة خليج أنيباره في الشمال
ء-جنوبي الجزيرة يرى الزوار مناجم الفوسفات والسكان الأصليين
8- الفندق الوحيد في المنطقة (Menen Hotel) كما يوجد أيضا أماكن إقامة للسائح أو مايسمى OD-N-Aiwo Hotel.
9-تسجل في جمهورية ناورو أعلى نسبة في العالم من الإصابة بمرض السكر، وفق إحصاءات الاتحاد الدولي لمرض السكر يعاني أكثر من 30 في المئة من سكانها
10-يعاني 90% من سكان الجزيرة من السمنة

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