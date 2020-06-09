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"الكهرباء" تكشف حجم دعم الدولة للقطاع لمدة 5 سنوات

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 09:26 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن دعم الدولة لقطاع الكهرباء لمدة 5 سنوات، سجل نحو 78.6 مليار جنيه، مشيرا إلى أن نسبة الاستهلاك من الكهرباء في المنازل 41%.

وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن في حال عدم تحريك الأسعار اليوم فإن هذا يعني أن الدولة ستتحمل هذه التكلفة لأن إنتاج الكهرباء لا يتوقف، لافتا إلى أن تحريك قيمة التحريك بسيطة حيث يشمل 4 أو 8 جنيهات شهريا وهذه ليست كبيرة ولا تمثل عبء، مقارنة بنسبة الزيادة العام الماضي والتي كانت 23%.

وأكد أنه منذ يوليو 2015 لم يتم تخفيف أحمال الكهرباء ولكن قطع الكهرباء كان بسبب أعطال نتيجة ضعف بعض الشبكات أو سوء الأحوال الجوية.
ونوه المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن تحريك أسعار الكهرباء جاء من أجل مساعدة قطاع الكهرباء على الوفاء وتلبية الاحتياجات والاستمرار في التطوير.


وفي وقت سابقـ أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الزيادات الجديدة في أسعار شرائح الاستهلاك.
وجاءت أسعار الشرائح الجديدة كالتالي:

الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات ستحاسب 38 قرشًا لكل كيلووات، بدلا من 30 قرشًا..

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات ستحاسب طبقا للأسعار الجديدة بسعر 48 قرشًا لكل كيلو وات بدلا من 40 قرشًا.

الشريحة الثالثة وتستهلك من صفر حتى 200 كيلو ستحاسب بسعر 65 قرشا لكل كيلووات ساعة بدلا من 50 قرشًا.

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات ستحاسب بسعر 961 بدلا من بسعر 82 قرشًا.

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ستحاسب بسعر 118 قرشا للكيلو وات بدلا من بسعر 100 قرش.

الشريحة السادسة من 651 إلى أقل من ألف كيلو بتثبيت سعر 140 قرشًا.

الشريحة السابعة التي تزيد عن 1000 كيلو وات على دعم، وتباع بسعر 145 قرشًا لم ترتفع.

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دعم الدولة للكهرباء ارتفاع اسعار الكهرباء أسعار الشرائح

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