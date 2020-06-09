عاجل.. إصابة طليقة ماجد المصري بفيروس كورونا



وكتبت ماهيتاب معلنة عن هذا الخبر قائلة "ارجوكم ادعو ل أمي بالشفاء العاجل لأنها أصيبت بالكورونا".



وكانت منى اش اش طليقة الفنان ماجد المصري أعلنت بشعورها بأعراض فيروس كورونا وذلك عبر حسابها على موقع الصوروالفديوهات "إنستجرام" وقالت في فيديو نشرته أنها ستجري بعض الإجرائات الطبية "رايحة أعمل أشعة مقطعية على صدري وتحليل عشان أنا عندي ضيق تنفس وكحة مبطونة كلمت 105 قالوا لي تعالي اعملي الأشعة والتحليل وبكرا احتمال اعمل المسحة إن شاء الله".

أعلنت ابنة ماجد المصري إصابة والدتها وطليقة والدها بفيروس كورونا المستجد وذلك من خلال خاصية "الستوري" عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".