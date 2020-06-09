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رونالدينيو يوجه رسالة مؤثر إلى برشلونة

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 09:01 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
أعرب البرازيلي رونالدينيو أسطورة منتخب البرازيل السابق عن شكره لناديه السابق برشلونة الإسباني وذلك بعد دعمه له أثناء فترة السجن التي قضاها في باراجواي منذ شهور بعد اتهامه بدخول البلاد بجواز سفر مزور.

وقال رونالدينيو في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية:"كان الأمر صعبًا، شكرًا لكل من دعمني، عاملني برشلونة دائمًا بالكثير من الحب والاحترام، أشكرهم من كل قلبي على الرسائل والحب".

وأضاف:"أنا وبرشلونة متحدان إلى الأبد، ستكون دائما مدينتي الثانية، إنه النادي الأكثر روعة ومعجبيه يعيشون في أعماق قلبي".

واختتم رونالدينيو تصريحاته قائلاً: "كان كل شيء جميلًا في تاريخي مع برشلونة، كان هناك العديد من الألقاب والمباريات السحرية، هي ذكريات لا تمحى".

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