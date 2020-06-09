هل هناك فئات مستثناه من زيادة أسعار الكهرباء؟.. الوزارة توضح

نفى الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، ما تردد عن تأجيل رفع الدعم الكلي عن الكهرباء لثلاث سنوات أخرى، مشيًرا إلى أن الدولة تعمل في هذا الملف بكل تركيز ودقة.





وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن هناك زيادة في أسعار فاتورة الكهرباء للبعض وليس للكل، موضحا أن أسعار الصناعة انخفضت بواقع 10 قروش خلال الخمس سنوات المقبلة.





وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، أن هناك شائعات تقول إنه تم تأجيل رفع الدعم لثلاث سنوات وهذا الأمر غير صحيح والرئيس وجه أن يتم إضافة ثلاث سنوات أخرى ويصبح تحريك الأسعار على مدار خمس سنوات.





ونوه إلى أن أسعار الكهرباء التي أعلن عنها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء اليوم سيتم تطبيقها فى 1 – 7- 2020 وسيكون هناك تعديل فى تلك الأسعار مع انتهاء مدة الـ 5 سنوات، مؤكدا أن آخر هذه المدة فى 1-7 – 2024.





وأعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الزيادات الجديدة في أسعار شرائح الاستهلاك.





ومع اتجاه البعض لترشيد الاستهلاك خصوصا بعد ارتفاع أسعار الفواتير، هناك بعض الأشياء التي تستهلك كهرباء بقوة حتى وإن كانت مغلقة، نذكرها لكم وفقًا لما ذكر موقع "bright side" الأمريكي:





- عدم إغلاق التلفاز نهائيًا من دائرة الكهرباء، حيث يؤدي ذلك إلى هدر المزيد من الطاقة دون فائدة.





- وضع شاحن الهاتف في مفتاح الكهرباء دون استخدمه، يجعله يستهلك ما يقرب من 15% من قدرة الشاحن.





- ترك الراوتر متصل بالكهرباء دون فصله في حالة عدم الاستخدام، ويفضل فصله من حين لآخر.





- ترك المشترك الكهربائي متعدد الأسلاك في المفتاح الكهربائي، يهدر الكثير بسبب وضعه دون فائدة.





- وضع سلك الميكروويف أو السخان الكهربائي متصلًا بمفتاح الكهرباء دون استخدامه.





- تشغيل "التايمر" منظم الوقت في البوتاجاز، دون الحاجة إلى استخدامه.





- ترك غسالة الملابس متصلة بالطاقة الكهربائية دون تشغيلها.





اهم النصائح لترشيد استهلاك الكهرباء:





- إغلاق مصابيح الإضاءة في الأماكن التي لا تحتاج إلى الإضاءة، والاعتماد على ضوء الشمس خلال النهار.





- إغلاق مراوح السقف في الغرف التي تخلو من الأشخاص.





- يجب استخدام الميكرويف والأفران في تسخين الأكل للضرورة القصوى فقط.





- عند استخدام الغسالة الكهربائية، يفضل تقليل عدد الغسلات عن طريق استخدام الحمولة القصوى في كل غسلة، واستخدام الماء البارد بدلا من الساخن يقلل أيضا من استهلاك الكهرباء.





- ضبط درجة حرارة الثلاجة بين 2 و3 درجة مئوية، ودرجة "الفريزر" تكون - 18 درجة مئوية.





- في حالة وجود غسالة الأطباق، لا تستخدمها في تجفيف الأطباق.





- بالطبع يجب تبديل اللمبات العادية بلمبات "ليد".





- ينصح بالاستعانة بترموستات لضبط درجة إضاءة المنزل والتحكم بها حسب الحاجة.





- أفصل الأجهزة الإلكترونية غير المستخدمة والشواحن، ولا تضع جهاز اللابتوب على الشاحن عندما تكون البطارية ممتلئة.





وجاءت أسعار الشرائح الجديدة كالتالي:





الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات ستحاسب 38 قرشًا لكل كيلووات، بدلا من 30 قرشًا..





الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات ستحاسب طبقا للأسعار الجديدة بسعر 48 قرشًا لكل كيلو وات بدلا من 40 قرشًا.





الشريحة الثالثة وتستهلك من صفر حتى 200 كيلو ستحاسب بسعر 65 قرشا لكل كيلووات ساعة بدلا من 50 قرشًا.





الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات ستحاسب بسعر 961 بدلا من بسعر 82 قرشًا.





الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ستحاسب بسعر 118 قرشا للكيلو وات بدلا من بسعر 100 قرش.



