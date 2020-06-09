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بسبب رغبة برشلونة في التخلص منه.. تعرف على القيمة السوقية لكوتينيو

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 08:29 م
كوتينيو
كوتينيو
الفجر الرياضي
تراجعت القيمة السوقية للبرازيلي فيليب كوتينيو، في ظل رغبة برشلونة في التخلص منه هذا الصيف، ولضعف مردوده مع بايرن ميونخ الألماني.

وأشارت مجلة "فرانس فوتبول"، إن القيمة السوقية لكوتينيو حاليًا لا تتجاوز 70 مليون يورو، و سبب تراجع سعر كوتينيو يعود لتباين مستواه كل فترة، وهو السبب في عدم رغبة بايرن ميونخ في ضمه بشكل نهائي، على الرغم من خوض كوتينيو 22 مباراة مع بايرن ميونخ، وتسجيل 8 أهداف وصناعة 6 آخرين.

يذكر أن كوتينيو أنضم لبرشلونة في شتاء 2018، مقابل 160 مليون يورو، لكنه لم يقدم الأداء المطلوب، ليرحل في بداية هذا الموسم معارًا إلى بايرن ميونخ، مع بند خيار الشراء مقابل 120 مليون يورو.

وحدد برشلونة 100 مليون يورو مقابل بيع اللاعب، إلا أن هذا الرقم لم يلق قبول الأندية الإنجليزية.

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كوتينيو برشلونة بايرن ميونخ الدوري الانجليزي 100

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