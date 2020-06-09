بسبب رغبة برشلونة في التخلص منه.. تعرف على القيمة السوقية لكوتينيو

تراجعت القيمة السوقية للبرازيلي فيليب كوتينيو، في ظل رغبة برشلونة في التخلص منه هذا الصيف، ولضعف مردوده مع بايرن ميونخ الألماني.

تراجعت القيمة السوقية للبرازيلي فيليب كوتينيو، في ظل رغبة برشلونة في التخلص منه هذا الصيف، ولضعف مردوده مع بايرن ميونخ الألماني.