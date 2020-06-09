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الوحدة السعودي: لن نفاوض نجم الزمالك

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 08:30 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
كشف مسؤولو نادي الوحدة السعودي حقيقة الأخبار المتداولة بخصوص التعاقد مع المغربي محمد اوناحم لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك.

وقالت صحيفة سبورت السعودية :"أن مصدر مسؤول داخل  نادي الوحدة السعودي قد أكد أن التقارير التي وردت بشأن التفكير في ضم محمد اوناجم جناح الزمالك لا اساس لها من الصحة".

وأضافت: "تم اقتراح العديد من الأسماء لعدد من اللاعبين من قبل دانييل كاريينو المدير الفني ولكن أوناجم لم يكن بينهم".

وكان محمد أوناجم قد أكد بقاؤه ضمن صفوف الأبيض، خلال لايف عبر الانستجرام لشعوره بالارتياح وأن علاقته طيبة بالمدير الفني واللاعبين.

وقال أوناجم: "أحب فرجاني ساسي لأنه شخص طيب ونقي وكان أول من استقبلنا في الزمالك، وحازم إمام عندما أشار معنا لجماهير الوداد المغربي بعد التتويج بالسوبر الإفريقي، بالاضافة إلى أنني أحصل على رسائل دعم من شيكابالا وبن شرقي باستمرار".

وواصل: "طارق حامد يساهم بشكل كبير في انسجام الفريق، وقيمته تظهر دائمًا في المباريات الصعبة، وسأسعى خلال الفترة المقبلة لتطوير نفسي، لأنني أمتلك الكثير من الامكانيات والمهارات ولم أكن راض عن المستوي الذي قدمته حتى الآن".

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الوحدة السعودي الزمالك اخبار الزمالك أوناجم

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