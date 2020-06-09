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أحمد موسى يدشن هاشتاج "أردوغان شلح جيشه" (فيديو)

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 08:25 م
بوابة الفجر
دشن الإعلامي أحمد موسى هاشتاج تحت عنوان "أردوغان شلح جيشه"، مؤكدا أن تركيا أكثر دولة في العالم بها اعتقالات يومية.

وعرض "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد "، مساء الثلاثاء، مشاهد من اعتقالات وإهانة للجيش التركي على يد الديكتاتور أردوغان.

وأضاف الإعلامي أن أردوغان فصل 180 ألف موظف من وظائفهم بدون سبب والتهمة الجاهزة دائما كانت الانضمام لجماعة فتح الله جولن المتواجد في أمريكا وأن السجون التركية مكتظة بالمعتقلين.

كانت قد أصدرت سلطات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أوامر اعتقال بحق 275 عسكريا، بزعم صلتهم بحركة عبدالله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف خلف "مسرحية الانقلاب" عام 2016.

وبدأت الشرطة التركية تنفيذ الاعتقالات من مدينة إزمير (غرب)؛ حيث تشمل حملتها 22 إقليمًا، فيما اعتقلت بالفعل 145 عسكريًا.

وبحسب ما نقلته رويترز عن وسائل إعلام تركية فإن الشرطة اعتقلت 16 من أفراد الجيش في عملية منفصلة بمدينة ديار بكر (جنوب شرق) مطلع الأسبوع.
لكن محكمة محلية أمرت بحبس 6 من العسكريين، الثلاثاء، انتظارا للمحاكمة وأخلت سبيل العشرة الآخرين.
وفي إسطنبول، قالت الشرطة إن الادعاء أمر باعتقال 44 عسكريًا بينهم ضابط برتبة ميجر و3 برتبة لفتنانت، بالإضافة إلى أطباء ومدرسين.

وأكدت الشرطة التركية أنه تم بالفعل اعتقال 33 شخصًا في عملية أمنية امتدت إلى ثمان أقاليم، كما تم اعتقال من 25 إلى 32 عسكريًا في عملية أمنية أخرى بينهم عناصر من القوات الجوية، وبحسب وزير الداخلية التركي سليمان صويلو فإن عدد المعتقلين في عام 2018 بلغ 750 ألفا و239 شخصا، بينهم أكثر من 52 ألفا فقط بشبهة الانتماء إلى غولن.

في سياق آخر، قال الدكتور ياسر عباس، وزير الموارد المائية والري السوداني، إن وزراء الري في السودان ومصر وإثيوبيا اتفقوا على استمرار المفاوضات بشأن سد النهضة.

وأوضح "عباس"، خلال مؤتمر صحفي أن الاجتماع بشأن سد النهضة ناقش الإجراءات المطلوبة لمواصلة التفاوض وتحديد النقاط العالقة.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير بسام راضي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع اليوم الثلاثاء بمجلس الأمن القومي لبحث تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي.

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