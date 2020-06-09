تفاصيل الخريطة الزراعية في مصر خلال 6 سنوات (فيديو)

كشف عاطر حنورة، رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصري، تفاصيل الخريطة الزراعية في مصر في ست سنوات، مشيرا إلى أن التصدير ازداد خلال السنوات الماضية وأصبحت المنتجات الزراعية مقبولة في الأسواق الخارجية، وهناك أسواق تم فتحها.





وأوضح "حنورة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أنه كان هناك أسواق عزفت عن استيراد المنتجات الزراعية من مصر ولكن الوضع تغير الأن وأصبحت هذه الأسواق مقبلة على المنتج الزراعي المصري؛ وهذا يمثل إنجاز كبير على مستوى القطاع الزراعي.





وأشار رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصري إلى أن الأراضي الزراعية من قبل كانت تزرع بشكل عشوائي، وكانت تأخذ بوضع اليد ولكن هذ ا الأمر تغير الأن.





ونوه إلى أن شركة الريف المصري ليست لتوزيع الأراضي فقط وإنما تساعد المستثمر على اختيار المحاصيل التي سيقوم بزراعتها، لافتا إلى أن الشركة يمكن أن ترفض زراعات معينة خاصة "الشرهة " للمياه.





وأكد رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصري أنه تم وقف عشوائية التمدد الزراعي، معقبا: "معدش في حاجه اسمها وضع يد على أرض أو وضع غير قانوني".







