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تفاصيل الخريطة الزراعية في مصر خلال 6 سنوات (فيديو)

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 08:03 م
عاطر حنورة
عاطر حنورة
داليا الحسين
كشف عاطر حنورة، رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصري، تفاصيل الخريطة الزراعية في مصر في ست سنوات، مشيرا إلى أن التصدير ازداد خلال السنوات الماضية وأصبحت المنتجات الزراعية مقبولة في الأسواق الخارجية، وهناك أسواق تم فتحها.

وأوضح "حنورة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أنه كان هناك أسواق عزفت عن استيراد المنتجات الزراعية من مصر ولكن الوضع تغير الأن وأصبحت هذه الأسواق مقبلة على المنتج الزراعي المصري؛ وهذا يمثل إنجاز كبير على مستوى القطاع الزراعي.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصري إلى أن الأراضي الزراعية من قبل كانت تزرع بشكل عشوائي، وكانت تأخذ بوضع اليد ولكن هذ ا الأمر تغير الأن.

ونوه إلى أن شركة الريف المصري ليست لتوزيع الأراضي فقط وإنما تساعد المستثمر على اختيار المحاصيل التي سيقوم بزراعتها، لافتا إلى أن الشركة يمكن أن ترفض زراعات معينة خاصة "الشرهة " للمياه.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصري أنه تم وقف عشوائية التمدد الزراعي، معقبا: "معدش في حاجه اسمها وضع يد على أرض أو وضع غير قانوني".



وفي وقت سابق، قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي، إن جهود وزارة الزراعة ساهمت في فتح 7 أسواق جديدة لتصدير الحاصلات الزراعية خلال 6 أشهر، رغم صعوبة النفاذ للأسواق التصديرية في ظل ما يشهده العالم من انتشار لفيروس كورونا.

وأضاف "العطار"، أن قائمة الأسواق الجديدة التي تم فتحها تشمل تصدير التمور إلى استراليا والبرتقال إلى نيوزيلندا، والبطاطس إلى موريشيوس والموالح إلى البرازيل والجريب فروت إلى إندونيسيا والموالح إلى اوزباكستان وفتح أسواق الارجنتين أمام الموالح المصرية، مشيرًا إلى أن إجمالي الصادرات الزراعية المصرية خلال الفترة من الأول من يناير وحتي2 يونيه الحالي بلغت 3 ملايين و226 الف طن من 13صنفا من الفواكه والخضروات شملت الموالح والبطاطس والبصل والفراولة والفاصوليا والفلفل والخيار والرمان والباذنحان والمانجو والعنب والثوم والجوافة.

وأوضح رئيس الحجر الزراعي المصري أن الموالح احتلت المركز الاول في الصادرات الزراعية بإجمالي مليون و354الف طن تلاها في المركز الثاني البطاطس بإجمالي 627الفا و588 طن بينما احتلت صادرات مصر من البصل المركز الثالث بإجمالي 240الف طن، مشيرًا إلى أن صادرات مصر من الثوم احتلت المركز الرابع بإجمالي 27 ألفا و648 طن تلاها في المركز الخامس صادرات العنب بإجمالي 20 ألفا و800 طن في حين احتلت صادرات مصر من الفراولة المركز السادس بإجمالي 19 الفا و301 طن.

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مشروعات بوابة الفجر المنتجات الخريطة الزراعية التصدير

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