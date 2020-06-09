القاتل الخفي.. "الفيالقة" مرض تنفسي أخطر من كورونا

بعد ظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وحصده لآلاف الأرواح حول العالم ظهر مرض تنفسي آخر ويعد قاتلا وهو ليس جديدًا حيث عاني منه الكثيرون على مر التاريخ وإنما مؤخرا حذر علماء بريطانيون منه وهو داء الفيلقليات أو الفيالقة، وأوضحوا أنه مرض تنفسي حاد وقاتل.





وترصد بوابة "الفجر" أبرز المعلومات عن داء الفيالقة في النقاط التالية:





1- يسمى داء الفيلقيات أوالفيالقة أو حمى الفيلق ويسمى مرض المحاربين القدماء وهو مرض تنفسي حاد ونوع من أنواع الالتهاب الرئوي اللا نمطي ويمكن في بعض الأحيان أن يكون قاتلًا.





2-يحدث مرض الفيالقة بسبب نوع من البكتيريا يسمى علميًا "الفيلقية المُستروِحَة" وهي تابعة لجنس الفيلقية وهذا النوع سبب رئيسي للأمراض البشرية.





3- من أعراضه السُعال وضيق في التنفس وحدوث قشعريرة، وارتفاع في درجة الحرارة، وآلام في العضلات، وصداع وفي بعض الأحيان غثيان وقيء وإسهال وتبدأ أعراضه من يومين إلى 10 أيام من الإصابة وأحيانًا ولكن بشكل نادر بعد 20 يوما من الإصابة بشكل عام لجميع السكان.





4- تتواجد البكتيريا المسببة لداء الفيالقة في المياه العذبة بشكل طبيعي وقد تكون سببًا في تلويث خزانات المياه الساخنة، وأحواض المياه الساخنة بالإضافة إلى تلويث أبراج التبريد من مكيفات الهواء الكبيرة.





5- طريقة انتشار مرض الفيالقة من خلال الضباب الذي يحتوي على هذا النوع من البكتيريا وأيضًا عن طريق استنشاق الماء الملوث وفي الوضع الطبيعي لا ينتشر مباشرة بين الناس ومعظم الذين يتعرضون لا يصابون بالعدوى.





6- تشكل الإصابة بداء الفيالقة خطرًا على كبار السن والمدخنين ومن لديهم مناعة ضعيفة أو أمراض رئة مزمنة ويتم تشخيص المرض عن طريق فحص البول أو البلغم.





7- مرض الفيالقة ليس له لقاح وطرق الوقاية هي الصيانة الجيدة لشبكات المياه وقديمًا كان يتم علاجه بالمضادات الحيوية مثل الكوينولون، أو أزيثروميسين، أو الدوكسيسايكلين وأكثر المضادات الحيوية أثرًا هي أغلب الماكروليد والتتراسيكلين والكيتوليدز والكوينولون نظرًا لأنه يحتاج لعلاج له قدرة على اختراق الخلية.





حيث تتعدد الفلقيات داخل الخلية الواحدة، ويعتبر العلاج الجاري إتباعه الآن هو الكوينولونز للمجرى التنفسي "ليفوفلوكساسين، موكسيفلوكساسبن، قيميفلوكساسين" أو الماكروليدز الجديدة "ازيثرومايسين، كلاريثرومايسين، روكسيثرومايسين".





8- يعتبر دواء الأطفال "الاتيتراسايكلين" حيث يتم وصفها للأطفال وما فوق 12 سنة والكينولونز مافوق الثامنة عشر.





9- في أغلب الأحيان يحتاج إلى دخول المستشفى، وحوالي 10٪ من المصابين يموتون.





10- وبحسب ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، فأن هناك فريق بحثي بريطاني بجامعة لندن توصل إلى أن المياه الدافئة تساعد على نمو البكتيريا المسببة لداء الفيالقة "الفيلقية المستروحة" بشكل أكبر وعثر الفريق البحثي البريطاني في أحواض المياه الساخنة وخزانات المياه الساخنة وأبراج التبريد وأنظمة صحية كبيرة تعتمد بشكل أساسي على المبردات بالإضافة إلى وجود هذا النوع من البكتيريا في أجزاء من أنظمة تكييف الهواء في المباني الكبيرة.





كما توصل الفريق البحثي البريطاني إلى أن هذا النوع من البكتيريا لا تنموا في تكييفات السيارة أو بالقرب من النوافذ المفتوحة.



