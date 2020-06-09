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الجزائر تعلن تسجيل 117 إصابة و9 وفيات جديدة بكورونا
الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 07:06 م
وكالات
سجلت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، 117 إصابة و9 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
وقال الناطق باسم لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا في الجزائر جمال فورار: إن عدد المصابين ارتفع إلى 10382 إصابة مؤكدة، لافتاً إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 724 حالة، بعدما تم تسجيل 9 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
أما في ما يخص الحالات التي تماثلت للشفاء، فقد ارتفعت إلى 6951، منها 152 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 7,249 مليون إصابة، بينهم أكثر من 410 ألف حالة وفاة، وأكثر من 3,566 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
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