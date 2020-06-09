الجزائر تعلن تسجيل 117 إصابة و9 وفيات جديدة بكورونا





سجلت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، 117 إصابة و9 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.





وقال الناطق باسم لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا في الجزائر جمال فورار: إن عدد المصابين ارتفع إلى 10382 إصابة مؤكدة، لافتاً إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 724 حالة، بعدما تم تسجيل 9 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.





أما في ما يخص الحالات التي تماثلت للشفاء، فقد ارتفعت إلى 6951، منها 152 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



