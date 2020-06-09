إعدام أكثر من 60 كيلو لحوم فاسدة فى المنصورة (صور)

شهدت مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، حملة مكبرة شنتها رئاسة حي غرب المنصورة، تمكنت من إعدام كميات من المنتجات الغذائية غير الصالحة، والتأكد من الامتثال الإجراءات الاحترازية اتى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.





وفى ذات السياق نفذت رئاسة حى غرب المنصورة اليوم الثلاثاء بحملة مكبرة بالاشتراك مع مديرية الصحة، والتموين، والطب البيطرى، وشرطة البيئة والمسطحات.





وقد استهدفت الحملة سيارات بيع المنتجات الغذائية المجمدة والمطاعم والمحلات التجارية المتواجدة بمنطقة الشيخ حسانين بنطاق حى غرب المنصورة.





أسفرت جهود الحملة عن إعدام كميات من اللحوم بلغ مقدارها، ٢٧ كيلو من اللحوم المفرومة، و٤٥ كيلو لحوم مجهولة المصدر.





كما تم التأكد من مدى التزام العاملين بالمنشآت التجارية من الامتثال للإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وذلك بارتداء الكمامات والجونتيات.





فيما أكد رئيس حى غرب المنصورة، على أنه سيتم تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية، للحد من جشع التجار ومراقبة الأسعار، والاطمئنان على مدى جودة المنتجات المعروضة للمواطنين، والتأكد من الامتثال الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.





جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وتوجيهات المحاسب سعد بغدادى رئيس حى غرب المنصورة، بشأن تكثيف الحملات التفتيشية على المطاعم والمحلات التجارية، بالاشتراك مع الصحة، الطب البيطرى، التموين، للمرور والمتابعة على المعروض من السلع الغذائية والتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ومطابقتها للمواصفات.





وعلي صعيد آخر، شنت قيادات حي غرب المنصورة في محافظة الدقهلية حملة مكثفة، تمكنت من ضبط أدوية مجهولة المصدر يروج لها على أنها علاج لفيروس لكورونا بنطاق حى غرب المنصورة.



