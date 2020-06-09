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عبد الحفيظ: علاقة الأهلي بالاتحاد السكندري وطيدة ولا تقبل القسمة على اثنين

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 06:40 م
بوابة الفجر
علي نبوي

شدد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تقديره واحترامه الكامل لنادي الاتحاد السكندري،ومجلس إدارته برئاسة محمد مصيلحي، هذه الشخصية التي يكن لها كل الاحترام.

وتابع عبد الحفيظ بأن علاقة الأهلي والاتحاد السكندري، لا تقبل المزايدة أو القسمة على اثنين، لأنها علاقة تاريخية ووطيدة، سواء على مستوى الناديين أو الجماهير.

وأوضح عبدالحفيظ ، بأن محمود الخطيب رئيس النادي، يرتبط بعلاقة حب وود مع الإسكندرية، ونادي الاتحاد السكندري وقياداته، وإنه كان حريصًا على تلبية الدعوة للمشاركة في احتفاله بالمئوية في وقت سابق ،انطلاقًا من تقديره الشديد للنادي ورموزه وجماهيره العريقة التي يعتز بها.

وشدد على إن ما جاء على لسانه، في قناة الأهلي، لم يكن مقصودًا به نادي الاتحاد السكندري على الإطلاق، مؤكدًا على اعتزازه بالعلاقات القوية التي تجمع الناديين على كافة الأصعدة.

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عمار حمدي سيد عبدد الحفيظ الاتحاد الأهلي

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