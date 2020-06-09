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محافظ بني سويف يتفقد تطوير الكورنيش أمام مساكن الطيارين (صور)

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 06:33 م
بوابة الفجر
تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مشروع تطوير طريق كورنيش النيل، ضمن خطة المحافظة لتطوير الكورنيش ورفع كفاءته واستعادة الشكل الجمالي والحضاري وتحقيق مزيد من السيولة المرورية.

وذلك بحضور بلال حبش نائب المحافظ، واللواء هشام شادى السكرتير العام، المهندس ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل، واللواء محمود ضياء الدين رئيس المدينة، والأستاذ على يوسف نائب رئيس المدينة.

وتابع المحافظ أعمال التوسعة الجاري تنفيذها بطريق الكورنيش أمام مساكن الطيارين، حيث كان عرض الحارة 6 متر التي سيتم توسعتها باضافة 6 متر أخرى ليصل عرض الحارة 12 متر، وتتطلب ذلك إزالة السور القديم حول المساكن، وسيتم إنشاء سور آخر يتماشي مع مشروع تطوير الكورنيش.

وناقش المحافظ مع مدير عام الطرق المهندس نصر فراج الذى استعرض سير الأعمال، موضحا أن هذه المنطقة "أمام مساكن الطيارين" كانت تمثل عنق الزجاجة في خطة تطوير المشروع، نظرا لضيق الطريق في هذه المنطقة، مما استلزم إزالة السور القديم الموازي للطريق والارتداد للخلف لإضافة المساحة الكافية لزيادة عرض الطريق، حيث أن هذه التوسعة سوف تساعد على استمرار السيولة المرورية بالمنطقة، واستكمال أعمال إضفاء الشكل الحضاري بمنطقة الكورنيش طبقا لخطة التطوير الجاري تنفيذها.

وأشار "فراج" إلى أن أعمال التطوير بالكامل شاملة أعمال الكورنيش العلوي والطريق الدائري من الكورنيش القديم حتى المزلقان وتعويضات نزع الملكية ونقل المرافق وتركيب الأعمدة الديكورية، قد وصلت حتى الآن إلى 50 مليون جنيه 

تجدر الإشارة إلى أن مشروع تطوير منطقة وطريق الكورنيش بتم تنفيذه على عدة مراحل، حيث تم الانتهاء من مرحلتين الأولى والثانية من تطوير الجزء العلوي بمنطقة الكورنيش بداية من الكوبري العلوي على النيل القديم حتى شارع عبد السلام عارف.

حيث شمل التطوير أعمال رفع كفاءة وتوسعة الطريق، وأعمدة انارة ديكورية وجزيرة وسطى وغيرها، وجاري تنفيذ المرحلة الثالثة من شارع إسلام حتى مزلقان الشلال، ضمن مشروع شامل لتطوير الكورنيش بالكامل "علوي وسفلي" وتحويله لمنطقة حضارية ومتنفس للمواطنين يحتوي على خدمات متكاملة.


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 414 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9375 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10618 حالة، من ضمنهم الـ 9375 متعافيًا.

محافظ بني سويف يتفقد تطوير الكورنيش أمام مساكن الطيارين (صور)
محافظ بني سويف يتفقد تطوير الكورنيش أمام مساكن الطيارين (صور)
محافظ بني سويف يتفقد تطوير الكورنيش أمام مساكن الطيارين (صور)
محافظ بني سويف يتفقد تطوير الكورنيش أمام مساكن الطيارين (صور)
محافظ بني سويف يتفقد تطوير الكورنيش أمام مساكن الطيارين (صور)
محافظ بني سويف يتفقد تطوير الكورنيش أمام مساكن الطيارين (صور)

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