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خطوبة نيللي كريم على رجل الأعمال عمر إسلام

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 06:34 م
نيللي كريم
نيللي كريم
مي مرسي
احتفلت الفنانة نيللي كريم أمس بخطوبتها على رجل الأعمال عمر إسلام وذلك على أحد شواطئ الجونة بحضور أفراد العائلتين فقط.

وذكرت نيللي كريم في تصريحات صحفية أن الزواج سيكون في نهاية الصيف ونشر "عرب وود" عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" معلنين عن خبر الخطوبة.

يذكر أنه انتشرت بعض الصور في الأيام الماضية توحي بخطوبة نيللي كريم على رجل الأعمال عمر إسلام ولكن لم تصرح الفنانة نيللي كريم بذلك وأنكرت
خطوبة نيللي كريم على رجل الأعمال عمر إسلام
خطوبة نيللي كريم على رجل الأعمال عمر إسلام
خطوبة نيللي كريم على رجل الأعمال عمر إسلام
خطوبة نيللي كريم على رجل الأعمال عمر إسلام

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